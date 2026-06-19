Manuel Pizarro: "Hay que prepararse para el mundo que hay, no para el que viene"

La revolución tecnológica avanza a una velocidad inédita y plantea preguntas que hace apenas unos años parecían reservadas a la ciencia ficción. ¿Desaparecerán empleos? ¿Sustituirán las máquinas a las personas? ¿Cómo deben adaptarse las empresas? Estas fueron algunas de las cuestiones que centraron este viernes la mesa redonda "Preparados para el mundo que viene", uno de los actos principales de la segunda jornada del congreso El mundo que viene organizado por la Fundación Ibercaja con motivo del 150 aniversario de la entidad.

El encuentro, celebrado s en el Palacio de Congresos de Zaragoza y moderado por la periodista Ana Blanco, reunió a Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y Manuel Pizarro, economista abogado del Estado y expresidente de Endesa,

Lejos de los discursos apocalípticos, ambos coincidieron en trasladar un mensaje de confianza, aunque acompañado de la advertencia de que la adaptación será imprescindible para evitar que personas, empresas o territorios queden rezagados. Serrano reconoció que existe el riesgo de que parte de la sociedad quede atrás en esta nueva transformación tecnológica, pero defendió que tanto las administraciones como las empresas tienen la responsabilidad de facilitar una transición ordenada. "Tenemos que dar a los trabajadores capacidades de mejora y adaptación para que no haya brechas ni desigualdad", señaló.

Pizarro, por su parte, recurrió a su experiencia en los mercados financieros para relativizar los temores que suelen acompañar a cada gran cambio tecnológico. Recordó cómo la digitalización transformó profundamente la actividad bursátil y aseguró que la historia demuestra que la sociedad acaba adaptándose. "La gente se espabila. Y el que no se espabila se queda atrás, desgraciadamente", afirmó. "Pensar que uno va a aprobar una oposición y va a estar toda la vida con ella ha pasado a la historia», subrayó antes de insistir en que la clave sigue estando en la educación, la formación continua y la capacidad de asumir nuevos retos profesionales a lo largo de la vida.

El factor humano frente a las maquinas

Uno de los ejes del debate fue el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Para Serrano, la tecnología debe entenderse como una herramienta al servicio de las personas y no como un sustituto de ellas. "El cliente tiene que estar en el centro", insistió, reivindicando un modelo que combine digitalización y asesoramiento personal

El presidente de Ibercaja recordó que la banca fue una de las primeras actividades en abrazar la digitalización, pero sostuvo que la confianza sigue siendo el principal activo del sector. "Para nosotros, en Ibercaja, la tecnología no es un fin, es un medio", afirmó. En su opinión, aunque la mayoría de las operaciones cotidianas ya se realizan por canales digitales, los clientes continúan demandando asesoramiento personal cuando afrontan decisiones relevantes como una hipoteca, un préstamo o la gestión de su patrimonio.

Serrano reivindicó además el modelo de banca de proximidad de Ibercaja, combinando transformación digital y arraigo territorial. "Solo conociendo bien a la gente y sus necesidades puedes ayudar a que el territorio avance", señaló, poniendo como ejemplo empresas aragonesas que han logrado competir globalmente sin perder sus raíces locales, como Térvalis, Apradrina un Olivo o Paris 64.

Los jóvenes y el impacto de la IA

Pizarro llevó el debate más allá de la tecnología para reflexionar sobre la competitividad en una economía global cada vez más exigente. Defendió el papel de la iniciativa individual, el emprendimiento y la especialización como motores de progreso, y alertó de que Europa corre el riesgo de perder posiciones frente a otras regiones del mundo si prioriza la regulación sobre la innovación.

En este contexto, reivindicó la necesidad de que los jóvenes comprendan el escenario en el que tendrán que desarrollar su carrera profesional. "Hay que prepararlos para el mundo que hay, no para el que viene", afirmó, convencido de que la competencia ya no es local sino global.

La inteligencia artificial volvió a ocupar la parte final del coloquio. "A la fuerza ahorcan. Esto no es lo que viene; es lo que ya está", señaló Pizarron al referirse a la IA y la transformación tecnológica. "El mercado deja fuera al que no se adapta", recalcó.

Serrano aprovechó para presentar Iaon, una iniciativa impulsada por Ibercaja destinada a divulgar el funcionamiento y las aplicaciones de esta tecnología entre ciudadanos y empresas. El objetivo, explicó, es contribuir a que la sociedad comprenda las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, pero también los retos éticos que plantea. "No podemos comprar algo sin saber cómo funciona", advirtió. Por ello defendió la necesidad de avanzar en cuestiones como la transparencia, la explicabilidad de los algoritmos y la supervisión humana de las decisiones que adopten estas herramientas.