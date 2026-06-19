‘El mundo que viene’ sitúa a Zaragoza en el centro del debate internacional sobre los desafíos del siglo XXI

¿Cómo será el mundo dentro de veinte, cincuenta o cien años? Pocas instituciones pueden permitirse formular esa pregunta desde la perspectiva que otorgan siglo y medio de historia. La Fundación Ibercaja lo ha hecho esta semana convirtiendo Zaragoza en un gran foro internacional de reflexión sobre el futuro. Durante dos intensas jornadas, el Palacio de Congresos ha acogido «El mundo que viene», uno de los actos centrales del programa conmemorativo del 150 aniversario de la entidad aragonesa. Un encuentro que ha reunido, con gran éxito de público, a algunas de las voces más influyentes de la economía, la política, la ciencia, la cultura, la empresa y el pensamiento contemporáneo.

Más que un congreso al uso, la cita ha sido una invitación a pensar en voz alta sobre los grandes desafíos de las próximas décadas como son la revolución tecnológica, el papel de Europa en el nuevo orden mundial, la transformación del trabajo, la salud mental, la sostenibilidad urbana, el envejecimiento de la población o el papel de la cultura en una sociedad cada vez más digitalizada.

Ponentes de primer nivel

El nivel de los participantes ha convertido a Zaragoza en un singular punto de encuentro internacional. Por el escenario han pasado figuras como José Manuel Durão Barroso, expresidente de Portugal y de la Comisión Europea; Felipe Calderón, expresidente de México; el Nobel de Economía Christóforos Pissarídis; el pintor Antonio López; el cirujano Pedro Cavadas; el arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker; la psiquiatra Marian Rojas; la nadadora paralímpica Teresa Perales; el aventurero Jesús Calleja o el arquitecto e investigador del MIT Carlo Ratti, entre otros.

A todos ellos se sumaron representantes del ámbito empresarial y financiero como Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y el economista y jurista turolense Manuel Pizarro, expresidente de Ibercaja y de Endesa, en una conversación sobre liderazgo, innovación y competitividad.

Manuel Pizarro y Francisco Serrano, en una de las sesiones del congreso. / Pablo Ibáñez

Aunque las intervenciones abordaron materias muy distintas, el congreso dejó algunas ideas compartidas. La primera, que el futuro no puede contemplarse con resignación ni con miedo. La segunda, que la educación, la formación continua y la capacidad de adaptación serán determinantes en un mundo sometido a cambios cada vez más rápidos. Y la tercera, que el progreso tecnológico solo tendrá sentido si mantiene a las personas en el centro.

Entre las reflexiones más relevantes del foro figuró también el debate sobre el papel de Europa en el nuevo orden mundial. Borrell y Durão Barroso coincidieron en advertir de que la Unión Europea deberá ganar autonomía estratégica en energía, tecnología y defensa para afrontar un mundo cada vez más inestable. Ambos alertaron de que el continente ya no puede dar por sentadas las certezas geopolíticas de las últimas décadas y reclamaron una Europa más unida y capaz de tomar decisiones con rapidez.

El impacto de la IA

El Nobel Pissarídis rechazó las visiones catastrofistas sobre la inteligencia artificial y defendió que la tecnología transformará empleos más que destruirlos. Pedro Cavadas alertó contra la búsqueda de una felicidad permanente y reivindicó la empatía como una herramienta esencial para la medicina. Marian Rojas llamó la atención sobre los efectos de la hiperestimulación digital en la salud mental. Antonio López recordó que el arte sigue siendo una necesidad humana fundamental. Y David Chipperfield advirtió de que las ciudades no pueden diseñarse únicamente para los inversores, sino para quienes las habitan.

En paralelo, el congreso sirvió también para proyectar una determinada visión de Aragón. Una comunidad que aspira a jugar un papel relevante en ámbitos como la tecnología, la logística, las energías renovables o los centros de datos y que encontró en este foro una oportunidad para mostrarse como un territorio abierto al conocimiento, la innovación y el debate de ideas.

La clausura corrió a cargo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo. Ambos coincidieron en destacar el valor de una iniciativa que ha situado durante dos días a Zaragoza en el centro de una conversación global sobre el futuro.

El mensaje de fondo conectaba directamente con la razón de ser del aniversario. La Fundación Ibercaja no ha querido celebrar sus 150 años mirando únicamente al pasado. El lema elegido para la conmemoración resume precisamente esa intención, la de entender el legado recibido como una responsabilidad hacia las generaciones futuras. "El futuro no es solo lo que va a ocurrir; es lo que decidamos construir", resumió Rodrigo durante la clausura.