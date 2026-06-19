Educación
La oposición de maestros en Aragón este sábado, al detalle: horario, plazas, especialidades y sedes
Más de 7.000 aspirantes se examinan este sábado en la comunidad
Aragón celebra este sábado, 20 de junio, la esperada oposición para el cuerpo de maestros, que reunirá a unos 7.000 aspirantes en la comunidad para optar a la convocatoria de 308 plazas.
Todas ellas están distribuidas en 8 especialidades, para las cuales se han constituido 91 tribunales en las tres provincias aragonesas
La primera prueba –la parte B, tema escrito– se realiza de forma escalonada. En las sedes de Huesca y Teruel el acto de presentación tendrá lugar a las 08.30 horas y el ejercicio práctico (parte A) se inicia a las 12.00 horas. En las sedes de Zaragoza los aspirantes están citados a las 09.00 horas para el acto de presentación y el tema escrito, y a las 13.00 horas para el ejercicio práctico.
El resto de las pruebas de la fase de oposición se retomarán a partir del 22 de junio en las ubicaciones designadas para las sedes de cada tribunal, un total de 91; 43 en Zaragoza, 27 en Huesca y 21 en Teruel.
La logística de las oposiciones se ha distribuido estratégicamente para albergar a los miles de candidatos en los exámenes del este sábado 20 de junio:
-Huesca acoge las especialidades de Educación Primaria (1.184 aspirantes) y Pedagogía Terapéutica (1.030 aspirantes) repartidos en el IES Lucas Mallada, el Palacio de Congresos, la Facultad de Empresa y Gestión Pública y el IES Ramón y Cajal
-Teruel asume las especialidades de Inglés (844 aspirantes), Música (287 aspirantes) y Audición y Lenguaje (486 aspirantes) en el IES Segundo de Chomón, el IES Francés de Aranda, el IES Santa Emerenciana y el IES Vega de Turia
-Zaragoza centraliza la especialidad de Educación Infantil –la más numerosa, con 2.186 aspirantes–, Educación Física (1.004 aspirantes) y Francés (167 aspirantes), distribuyéndose los exámenes en varias facultades del Campus de San Francisco, el Campus Río Ebro, así como en la Escuela de Arte de Zaragoza
El desglose por especialidades es el siguiente:
-Lengua extranjera inglés: 71 plazas (11 tribunales)
-Educación Infantil: 70 plazas (28 tribunales)
-Educación Física: 50 plazas (13 tribunales)
-Pedagogía Terapéutica: 46 plazas (13 tribunales)
-Educación Primaria: 31 plazas (14 tribunales)
-Audición y Lenguaje: 20 plazas (6 tribunales)
-Música: 15 plazas (4 tribunales)
-Lengua extranjera francés: 5 plazas (2 tribunales)
La especialidad de Música realiza la convocatoria para la lectura de fragmentos rítmicos a través de la aplicación PADDOC, el mismo medio por el que desde todas las especialidades comunicarán las fechas para la segunda prueba, consistente en la defensa de la programación y la unidad didáctica.
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