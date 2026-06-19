Las oposiciones a maestro en Aragón se mudan a sedes climatizadas tras las denuncias sindicales del año pasado

Y llegó el momento. Cerca de 7.000 aspirantes se presentan este sábado a las oposiciones a maestro en Aragón con los nervios de intentar hacerse con una de las 308 plazas que se ofertan y sin que el calor haya dado una tregua. Para evitar que las altas temperaturas repercutan en el desarrollo de las pruebas, y a raíz de las denuncias sindicales el año pasado en la convocatoria de Secundaria y Formación Profesional (FP), se ha optado por cambiar las sedes y/o climatizarlas.

En la capital aragonesa, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han llegado a un acuerdo para que la primera fase se realice en algunas de sus facultades del campus San Francisco y el Río Ebro (también se hará en la Escuela de Arte), cuyas aulas estarán climatizadas, mientras que el Ejecutivo autonómico ha llevado entre 100 y 140 pingüinos (aires acondicionados portátiles) a los institutos públicos de Huesca en los que se examinarán los aspirantes. El Palacio de Congresos, otra de las ubicaciones escogidas, también está climatizado.

Sin embargo, desde el sindicato CGT Aragón critican que la administración ha ido a instalar los aires acondicionados portátiles en Huesca este viernes, un día antes de la oposición, y han asegurado que al ir a probarlos en una planta del IES Ramón y Cajal "no ha podido soportar la carga de los mismos y se ha deshechado la instalación del resto". Acusan al Gobierno autonómico de "dejación e improvisación" y han alertado de que habrá "consecuencias nefastas para el profesorado aragonés".

Desde STEA también añaden un "pero" al critiar que la climatización solo está garantizada en Zaragoza. Desde la consejería de Educación indican que en el caso de Teruel "no es necesario llevar pingüinos" a las sedes, que son cuatro institutos públicos.

Denuncias sindicales

La decisión de escoger como sede para las oposiciones al cuerpo de maestro las facultades de la Universidad de Zaragoza llega después de que los sindicatos denunciaran las temperaturas "extremas" en las que se celebraron el año pasado las de ESO y FP, que como es habitual se llevaron a cabo en institutos públicos de la comunidad. En este final de curso, distintos centros educativos han denunciado el calor sufrido en sus aulas y sus repercusiones en el personal docente y en el alumnado.

Tal ha sido la situación que CCOO Aragón la ha llevado ante el Juzgado de lo Social, como el año pasado lo hizo, además de otros sindicatos como CGT, STEA o UGT, ante Inspección de Trabajo. Las denunciantes indicaron que la "práctica totalidad de las sedes carecían de sistemas de climatización adecuados, lo que obligó a los aspirantes a realizar las pruebas en aulas que superaban los 32 grados, llegando en algunos casos a los 37", y añadieron que las temperaturas variaron en función de la sala "generando una situación de desigualdad" que perjudicó a los opositores.

En septiembre, la Inspección de Trabajo de Zaragoza exigió a Educación que adoptara medidas inmediatas que aseguraran la climatización de los centros educativos públicos antes del 31 de diciembre de 2025. Los sindicatos aseguran que el único punto de la resolución con el que se ha cumplido es con buscar instalaciones climatizadas para realizar la primera prueba de las oposiciones, noticia que celebran pero con la que también son críticos al exponer que "no ha llegado a todas las especialidades" (cada provincia acoge unas ramas).

En concreto, Zaragoza acogerá la prueba de Educación Infantil, que con 2.186 aspirantes es la más numerosa, la de Educación Física, a la que se presentan 1.004 opositores, y la de Francés, con 167 candidatos. Se llevarán a cabo en facultades de los campus San Francisco y Río Ebro y en la Escuela de Arte. En Huesca se celebrará la de Educación Primaria (1.184) y la de Pedagogía Terapéutica (1.030), que se examinarán en el IES Lucas Mallada, en el Palacio de Congresos, en la facultad de Empresa y Gestión Pública o en el IES Ramón y Cajal. En Teruel se llevarán a cabo las de Inglés (844), Música (287 aspirantes) y Audición y Lenguaje (486). Serán en el IES Segundo de Chomón, el Francés de Aranda, en el Santa Emerenciana y en el Vega de Turia.

Desde CGT celebran que "por primera vez la prueba de las oposiciones en Aragón es va a realizar en salas climatizadas" pero advierten de que estarán "vigilantes para denunciar en caso de que se vivan de nuevo escenas y temperaturas como las del año pasado". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en el valle del Ebro y el amarillo en tres cuartas parte de la comunidad el sábado. Se prevé llegar a los 39 grados.

Horarios de la prueba

La primera prueba -la parte B, tema escrito- se realizará de forma escalonada: en las sedes de Huesca y Teruel el acto de presentación tendrá lugar a las 08.30 horas, y el ejercicio práctico (parte A) a las 12.00. En las de Zaragoza, los aspirantes están citados a las 09.00 horas para el acto de presentación y el tema escrito, y a las 13.00 para el ejercicio práctico.

El resto de las pruebas de la fase de oposición se retomarán a partir del 22 de junio en las ubicaciones designadas para las sedes de cada tribunal, un total de 91; 43 en Zaragoza, 27 en Huesca y 21 en Teruel.

En inglés se han convocado 71 plazas (11 tribunales), mientras que en Infantil son 70 (28 tribunales), en Educación Física 50 (13 tribunales), en Primaria 31 plazas (14 tribunales), en Audición y Lenguaje 20 (6 tribunales), en Música 15 (4 tribunales) y en francés 5 (2 tribunales).

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