EL PERIÓDICO pone el foco en el gran reto laboral de Aragón: cubrir el empleo que viene

Aragón vive un momento decisivo para su mercado laboral. La llegada de nuevas inversiones, el crecimiento de sectores estratégicos y la transformación tecnológica de la economía han abierto una etapa de oportunidades, pero también han puesto sobre la mesa uno de los grandes retos de la comunidad: encontrar, formar y retener el talento necesario para sostener ese crecimiento.

La pregunta ya no es solo dónde hay empleo, sino qué tipo de empleo se está generando, qué perfiles necesitan las empresas, por qué algunas vacantes siguen sin cubrirse y cómo puede responder Aragón a una demanda de mano de obra que afecta tanto a la industria, la logística, la agroalimentación o la construcción como a los servicios, la sanidad y la tecnología.

El foro contará con las intervenciones de la consejera Eva Valle, el director general Jesús Divasson y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. / Servicio especial

Mesas redondas y ponencias

Bajo el título Dónde trabajar en Aragón, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organiza el próximo martes 23 de junio una jornada para escuchar a quienes contratan, a quienes forman, a quienes orientan y a quienes diseñan las políticas públicas que deben acompañar este proceso. El foro, que se celebrará en el Restaurante Aura, cuenta con la colaboración de Gobierno de Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza, CEOE Aragón, Ibercaja, GrupoJorge, Avanza, Alia Consultores e Integra.

El reto es compartido: conectar mejor la oferta y la demanda, dignificar oficios esenciales, impulsar la formación profesional y la recualificación, atraer talento joven, facilitar la incorporación de nuevos trabajadores y garantizar que las oportunidades laborales lleguen también al territorio.

Ana Muñoz, Inmaculada Avellaneda y José Ignacio Oto intervendrán en la primera mesa redonda. / Servicio especial

Porque el reto que tiene por delante Aragón para cubrir las necesidades del mercado laboral en los próximos años es mayúsculo. Y las cifras así lo ponen de manifiesto. La comunidad afronta una etapa de fuerte crecimiento económico impulsada por casi medio centenar de inversiones estratégicas que podrían elevar el empleo asociado de los 15.000 puestos actuales a cerca de 50.000 en los próximos tres años, según se desprende del Informe sobre el Impacto Económico de las Inversiones Estratégicas en Aragón, de la Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Zaragoza.

Entre los perfiles más demandados figuran operarios de almacén, carretilleros, mozos de carga, trabajadores agroalimentarios, desarrolladores de software y especialistas en informática. El crecimiento también incrementará la necesidad de servicios profesionales y perfiles técnicos. El informe estima que el 52% del empleo total se concentrará en construcción y materiales, y el 39% en servicios técnicos y profesionales, con demanda de oficiales de construcción, instaladores eléctricos, montadores industriales, soldadores e ingenieros de proyectos. A ello se suma el déficit de personal en el transporte por carretera, especialmente de conductores de tráiler y camión rígido, un sector que ya en 2024 advertía de la necesidad de incorporar entre 1.000 y 2.000 profesionales en Aragón.

Santiago Calleja, Víctor Aznar, Félix Gil y Jorge Navarro serán los ponentes en la segunda mesa. / Servicio especial

La jornada del martes comenzará con la bienvenida del director del diario, Ricardo Barceló. La apertura institucional correrá a cargo de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, quien expondrá el potencial de la comunidad y las líneas estratégicas de su departamento para los próximos cuatro años. Valle tomó posesión de su cargo el pasado 4 de mayo y es una de las nuevas incorporaciones al Gobierno de Jorge Azcón en esta legislatura.

El foro contará con dos mesas redondas. La primera abordará El mapa del talento en Aragón: perfiles, formación y conexión empresa-trabajador y estará moderada por la periodista Alicia Revuelta. Contará con la participación de Ana Muñoz, directora de Empleo en la Cámara de Comercio de Zaragoza; José Ignacio Oto, director del Área de Personas de Ibercaja Banco; e Inmaculada Avellaneda, directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva CEOE Aragón.

Por su parte, la segunda mesa, titulada Empresas que necesitan personas: dónde están las oportunidades reales de empleo, analizará las necesidades de las compañías aragonesas y algunos de los perfiles más demandados en sectores clave. Estará moderada por Jorge Heras y en ella intervendrán Santiago Calleja, director corporativo de Recursos Humanos del Grupo Jorge; Félix Gil, CEO de Integra; Víctor Aznar, gerente de Recursos Humanos de Avanza Zaragoza; y Jorge Navarro, socio y director general de Alia Consultores.

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Este nuevo desayuno informativo, promovido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, reunirá a un centenar de invitados en representación del tejido empresarial y económico de la comunidad. La jornada será clausurada por Jesús Divasson, director general de Trabajo del Gobierno de Aragón.