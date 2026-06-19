El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI

Ilia Topuria sufrió un duro revés que le costará un tiempo olvidar. 'El Matador' cayó derrotado ante Justin Gaethje (28-5), que se presentó a la pelea con el objetivo de arrebatarle el título del peso ligero de la UFC. Con una velada que se organizó en la Casa Blanca para celebrar los 80 cumpleaños de Donald Trump, el hispanogeorgiano se enfrentó a la pela más larga y sangrienta de los últimos tiempos.

Golpe tras golpe, Topuria fue perdiendo su aura y fue finalmente su hermano Alexandre quien pidió detener el combate. "Ganar en la Casa Blanca sería cumplir mi sueño americano", avisó Gaethje antes de la contienda. Dicho y hecho, el estadounidense se alzó a lo más alto con esta aguerrida actuación ante cientos de miles de compatriotas y bajo la atenta mirada del 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque lo realmente preocupante fue el estado de salud de Topuria al finalizar la pelea por nocaut técnico (TKO). El peleador abandonó el octágono con la cara totalmente deformada y sin visión en ninguno de sus ojos. Según los testimonios a los que ha tenido acceso el ABC, el excampeón sufrió fracturas en ambos huesos orbitales sin desplazamiento. Ilia Topuria visitó a finales del año pasado un pequeño pueblo de la provincia de Huesca para participar en un evento organizado por Patatas Gómez.

Ilia Topuria antes de la pelea. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Qué ver en el pueblo de Huesca que visitó Topuria

Lárrede es un pequeño pueblo de la provincia de Huesca con apenas 20 habitantes que se encuentra en la comarca del Alto Gállego. Situado a orillas del río Gállego y a diez minutos de Sabiñánigo, cuenta con uno entorno único gracias a sus paisajes, una riqueza natural única y una amplia oferta turísitca, gastronómica y cultural. Las casas construidas con piedras son las protagonistas de la arquitectura de la localidad.

El principal atractivo es la iglesia de San Pedro, una joya románica del siglo XI, representativa del arte serrablés. Su torre y sus arquillos lombardos la han convertido en una parada obligatoria para los turistas que visitan este municipio oscense. También se puede visitar la Casa Isábal, una casa infanzona del siglo XVII que es una de las mejores muestras de arquitectura popular y La Torranza, un torreón en lo alto de un cerro próximo al pueblo.

Un hotel nominado a los 'Óscar del turismo'

En su visita el pasado mes de noviembre a Lárrede, el luchador de UFC estuvo en un evento organizado en Hotel Viñas de Lárrede, un alojamiento que fue nominado a los World Travel Awards 2023, considerados los 'Óscar del turismo', en la categoría de Nuevo Hotel Líder en Europa 2023. Este alojamiento ofrece a sus huéspedes unas impresionantes vistas a los Pirineos. Desde el hotel ofrecen distintas actividades para los amantes del deporte como el esquí, gracias a su cercanía con la estación de Formigal-Panticosa, y el golf, debido a que el complejo se encuentra a cinco minutos en coche del campo de Las Margas.

Fachada de una parte del hotel Viñas de Larrede / VIÑAS DE LARREDE

El mensaje de ánimo de Patatas Gómez

"Una caída no es el final, sino el impulso que te obliga a levantarte con más fuerza". Así comienza el mensaje que Patatas Gómez le ha mandado a Ilia Topuria tras la derrota del pasado fin de semana. Esta empresa aragonesa organizó una jornada motivacional, a finales de 2025, que reunió a trabajadores y directivos de la compañía para compartir experiencias de superación y valores, dos aspectos muy vinculados al deporte de élite y a la filosofía empresarial de la empresa

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"A lo largo de nuestra historia no todo han sido momento fáciles. También hemos vivido etapas muy duras, decisiones complicadas y días en los que tocaba apretar los dientes y seguir adelante. Por eso entendemos muy bien lo que significa pasar por un golpe así y no dejar de creer. Ilia, has vuelto a demostrar que eres un luchador hasta el final. Y eso también habla de quién eres", comenta la empresa en un post de LinkedIn. "Desde tu familia de Patatas Gómez queremos mandarte todo nuestro apoyo. Estamos seguros de que volverás más fuerte y con los mismos valores que te han traído hasta aquí", zanjan.