La última huelga médica antes del verano concluye con más de 600 operaciones suspendidas en Aragón

Broche final. La quinta semana de huelga médica del año, y última antes del verano, ha llegado a su final dejando un total de 603 operaciones suspendidas en Aragón. Pero esta quinta jornada no ha sido solo de cierre. Este viernes ha tenido lugar la primera reunión entre el Comité de Huelga y el Salud para negociar las demandas que hacen médicos y facultativos al Gobierno aragonés. El resultado de este encuentro inicial, que llega con el debate de los servicios mínimos sobre la mesa, no ha trascendido. Con todo, fuentes sindicales adelantaron este jueves que abordarían cuestiones relativas al modelo de carrera profesional y las guardias, dos de los puntos más reclamados.

En concreto, este viernes se han suspendido 104 intervenciones quirúrgicas en Aragón como consecuencia de la huelga médica para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Según los datos del departamento de Sanidad, han secundado los paros 375 facultativos de 3.940 efectivos (9,52%). En concreto, en Zaragoza se han sumado a ellos 339 profesionales de 2.990 (11,34%), mientras que en Huesca han sido 19 de 587 (3,24%) y, en Teruel, 17 de 363 (4,68%).

Los sindicatos convocantes, CESM y Fasamet, elevan los datos a un 50% en Primaria y un 80% en los hospitales. Lo hacen porque sí tienen en cuenta los servicios mínimos, ya que consideran que se han establecido números "abusivos". Los de esta quinta huelga son los que marcaron para la primera (diciembre de 2025) y los que han replicado en las siguientes convocatorias. CESM Aragón ya los recurrió en los paros del año pasado y esta semana el TSJA ha estimado el recurso y ha fallado que Sanidad deberá indemnizar a las organizaciones sindicales con 1.500 euros.

Los convocantes informaron de que también abordarían una modificación de los servicios mínimos en el encuentro que se ha producido este viernes, el primero de muchos. CESM Aragón y Fasamet llegaron a un acuerdo con Sanidad para desconvocar la huelga autonómica en mayo, pocos días después de que Ángel Sanz cogiera las riendas de la consejería. Las partes acordaron establecer grupos de trabajo para abordar las demandas de los médicos y facultativos y se dieron de plazo hasta septiembre.

Un conflicto "enquistado"

Es también septiembre cuando los médicos de todo el país plantean ir a una huelga indefinida si la situación con el Ministerio de Sanidad no avanza. Fuentes de CESM informaron de que Aragón se sumaría a esta convocatoria y los sindicatos inciden en que el conflicto nacional está "enquistado".

Los médicos consideran "injusto" el borrador del Estatuto Marco que la ministra Mónica García firmó con el resto de representantes de la mesa porque consideran que les "discrimina". Solicitan una norma propia en la que se tenga en cuenta, entre otras cuestiones, su carrera profesional e inciden en la regulación de las guardias, cuestión que también abordan ya con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

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Las huelgas médicas llegan ahora a su fin temporal pero persiste la amenaza de retomarlas con las consecuencias que ello conlleva, sobre todo en unas listas de espera que en Aragón no hacen más que incrementarse y que, según los últimos datos, de mayo de 2026, ya tienen a 7.651 pacientes pendientes de una operación desde hace más de 180 días. Son cerca de 750 más que en abril.