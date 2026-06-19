La Universidad de Zaragoza despide este viernes a una de las voces más reconocidas de la memoria democrática

La Universidad de Zaragoza tiene todo preparado para despedir este viernes, con un acto a las 12.00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, a uno de sus profesores más reconocido. El campus público rendirá homenaje a Julián Casanova, que se jubila tras cumplir 70 años y después de haber impartido clase no solo en Zaragoza, sino en universidades prestigiosas de todo el mundo.

Casanova, una de las voces más reconocidas de la memoria democrática, recibirá un cálido adiós en un acto en el que también se homenajerá al profesor Enrique Solano Camón. Hace un mes y medio, en declaraciones con EL PERIÓDICO, el historiador turolense -nació en 1956 en Valdealgorfa- contaba que la decisión de jubilarse la había tomado hace tiempo. "Es el momento de cambiar de registro, pero la verdad es que me fastidia, porque me gusta dar clases», decía.

Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Casanova abandona las aulas tras más de cuarenta años como referente moral e intelectual de cientos de estudiantes que han conocido a través de su labor de enseñanza la transformación social de las últimas décadas de vida académica.

Julián Casanova, en el centro, durante su última clase como profesor. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El pasado 30 de abril, el aragonés impartió su última clase, en la que estuvo arropado por estudiantes y por un buen número de sus compañeros de departamento, como Alberto Sabio o José Luis Corral, que seguro que también hoy están en su despedida. El profesor impartido sus lecciones como profesor visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, entre ellas Queen Mary College (Londres), Harvard, Notre Dame, New School for Social Research (en Estados Unidos) y Central European University (Budapest y Viena). Además, ha dirigido 37 tesis doctorales, y ha sido autor de numerosos artículos e investigaciones.

Sin embargo, siempre apostó por desarrollar su labor de investigación desde Zaragoza, tratando de devolver al centro lo que recibió cuando él mismo era estudiante. «Una de las decisiones más importantes de mi vida fue abandonar la universidad en Estados Unidos, que sabía que Estados Unidos era otro mundo y que me daría una gran riqueza, para volver a mi ciudad, pero lo cierto es que quería dejar huella aquí», explicaba a EL PERIÓDICO.

En este momento, Casanova se encuentra promocionando la edición en cómic de su prestigiosa obra España partida en dos y en su cabeza bulle la idea de escribir sobre cómo se forjó el mundo a partir del siglo XVIII, según declaró. «Ahora me quito de la burocracia académica, pero voy a seguir con mis actividades, en la medida en que la salud me respete: escribiendo, publicando libros y dando conferencias. Pero todo será diferente, porque el mundo de la universidad es absorbente», señalaba en la citada entrevista.

«Voy a disfrutar un poco de la vida: tengo un nieto de un año en Madrid al que veo muy poco y espero seguir, como siempre, rodeado de muchos amigos entre Zaragoza y el mundo», aseguraba.