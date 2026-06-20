Adiós a una tienda de bisutería en el barrio del Actur de Zaragoza: "Es triste que la sociedad solo reaccione cuando hay descuentos"

La tienda de moda y bisutería de Naiara Torrecilla, de 29 años, encara sus últimos días de vida comercial en Zaragoza. Zafiro Moda y Complementos, ubicada en la calle de Mariana Pineda, 2, en el Actur, bajará la persiana el 28 de junio tras dos años de actividad. Durante este periodo, la joven emprendedora ha intentado sostener un proyecto que nació como un segundo ingreso para mejorar su calidad de vida. Hoy, sin embargo, se despide con una liquidación total a 8, 10 y 15 euros, intentando evitar que deba quedarse todo el stock sobrante.

El establecimiento se había ganado un hueco en la capital aragonesa gracias a su bisutería de acero inoxidable hipoalergénico, conocida por su resistencia al agua, su brillo duradero y unos precios muy por debajo de la media. A ello se sumaba una oferta de moda femenina con tallas desde la 36 hasta la 54, novedades constantes y envíos a domicilio. Un pequeño comercio, pero con vocación de llegar a todo tipo de mujeres.

Compagina este negocio con otro empleo

Naiara compagina este negocio con otro empleo de 40 horas, una doble jornada que la dejaba apenas sin vida personal. "A las dos de la mañana salgo de mi trabajo y a las nueve ya estoy aquí", explica. En distintos momentos, llegó a contratar a dos empleadas, pero la experiencia no funcionó. Aún así, sus clientas siempre se adaptaron a sus horarios cambiantes y valoraron su esfuerzo.

En imágenes | Adiós a una tienda de bisutería del barrio del Actur / Laura Trives

El cierre no responde a una única causa, sino a una suma de presiones económicas que, según relata, han ido estrechando el margen de supervivencia del comercio. La subida de cuotas, alquileres y cargas asociadas al sector textil, con un 26% en impuestos, 21% de IVA y 5% de recargo de equivalencia, han terminado asfixiando a un proyecto que no ha llegado a estabilizarse. "Todos trabajamos por dinero, pero trabajar tantas horas fuera de casa y no ganar nada...", lamenta.

Imposibilidad de traspasar el negocio

Todo ello, añadido a un nuevo obstáculo definitivo: no puede traspasar el negocio. El contrato de alquiler del local le impide hacerlo, pese a haber intentado negociar con la propietaria. Sin esa posibilidad, la única salida viable es el cierre de este comercio.

En imágenes | Adiós a una tienda de bisutería del barrio del Actur / Laura Trives

La tienda, que también ofrecía venta online había logrado atraer a clientas de pueblos próximos a Zaragoza, como Tauste, Zuera, entre otros. Antes del anuncio del cierre, su Instagram apenas alcanzaba las 300 visitas semanales; después casi 4.000. "Es triste que la sociedad solo reaccione cuando hay descuentos", comenta con pena. No obstante, sus clientas fieles le han acompañado hasta el final, con el deseo de que la trayectoria de este comercio de barrio hubiese sido muy distinta.

Desde niña soñaba con ser diseñadora

Naiara nunca había trabajado en moda, aunque desde niña soñaba con ser diseñadora. Este negocio era, en parte, una manera de aproximarse a ese sueño que tenía desde hace muchos años. A día de hoy, se queda con la sensación de haber luchado contra viento y marea. "Antes de caerme por un precipio, me quedo en la orilla", resume. La responsable de Zafiro Moda y Complementos, considera que el comercio local está perdiendo su esencia y que se infravalora a quienes sostienen la economía desde abajo.

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En su calle, con este cierre definitivo, únicamente permanecerán dos comercios de barrio, apagando así, un fragmento de la actividad y la vida en la zona.