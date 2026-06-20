El ambiente festivo inunda las calles de La Almozara

Un año más, el barrio de La Almozara de Zaragoza da hoy el pistoletazo de salida a sus fiestas populares hasta el 28 de junio. El pasacalles del pregón dará inicio a los actos llegando hasta el recinto ferial, dónde se leerá el discurso inaugural a cargo del vecino del barrio, Víctor García Royo. A continuación, seguirá la fiesta en la carpa del recinto ferial con la Orquesta Samurai.

Mañana, el deporte será protagonista con una sesión de entrenamiento funcional y una clase de taichí. A las 16.00 horas, continúan las actividades con un torneo de guiñote en el bar Puente de Goya.

Por otro lado, los cabezudos de La Antigua Química y La Paloma serán los protagonistas del lunes en su primera salida de la semana, un recorrido que repetirán hasta el viernes 26 a las 18.00 horas. Tras ello, el lunes y el martes se repartirán longaniza y panceta, respectivamente, entre los asistentes en el recinto ferial.

Los cabezudos recorrerán las calles del barrio del lunes 22 de junio al viernes 26 a las 18.00 horas. / SERVICIO ESPECIAL

Con las pilas ya recargadas, el lunes mayores y pequeños correrán delante de los carretones, y el martes a las 23.00 horas tendrá lugar la tradicional hoguera de San Juan. Por otro lado, del martes al jueves por la mañana, se celebrarán distintos talleres y mesas redondas sobre bienestar emocional, cuidados de la piel y reanimación cardio vascular. Ya por la tarde, el miércoles, jueves y viernes vuelven los torneos, en este caso de futbolín, dardos y guiñote. Después, a última hora de la tarde, habrá varias actuaciones musicales: la Huerta de la Grana y el Coro musical el miércoles, el Dúo Yoniel en el recinto ferial el jueves y Jesús Soria el viernes. Precisamente el viernes, después de la actuación, la fiesta continuará con la disco móvil de la fiesta blanca, una ocasión especial para sacar las mejores prendas de este color.

Habrá un amplio y variado programa de actividades lúdicas y deportivas. / SERVICIO ESPECIAL

Durante el próximo fin de semana continuarán los actos con varias actividades deportivas y lúdicas para todas las edades. El sábado a las 10.00 horas se celebrará el partido de fútbol entre peñas. Más tarde, habrá una ruta geológica desde la pasarela del voluntariado a las 11.00 horas y un taller de astronomía a las 10.45 y a las 12.15 horas, con el objetivo de convertir a todos los asistentes en unos auténticos astrónomos construyendo un visor seguro para presenciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

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A partir de las 18.00 horas, los vecinos y visitantes podrán mover el esqueleto con un tardeo en la carpa con Maldicomio y la actuación del Grupo Cuarta Pulgada. Además, habrá un concurso de disfraces para los más pequeños y, a continuación, Maldicomio animará la noche en el recinto ferial. Finalmente, el domingo 28 los triciclos locos, para niños de 2 a 6 años y la carrera junior de bicis hasta los 10 años, pondrán el broche de oro a diez días de alegría y diversión.