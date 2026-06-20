La carretera panorámica que une algunos de los pueblos más bonitos de Aragón: pasa junto a murallas medievales, puentes góticos, pueblos de piedra y espectaculares hoces excavadas por el río Matarraña
El itinerario enlaza varias de las localidades más monumentales del este de Aragón siguiendo el curso del río Matarraña
Andrea Gómez Bobillo
En la comarca del Matarraña, al este de la provincia de Teruel, una red de carreteras locales permite recorrer algunos de los paisajes y pueblos más atractivos de Aragón enlazando fortalezas medievales, conjuntos históricos y espacios naturales de gran valor.
Allí, una red de carreteras comarcales encabezada por la A-1414 atraviesa buena parte del corazón de la comarca, junto a otras carreteras locales que permiten conectar localidades como Valderrobres, Beceite, Calaceite o La Fresneda. El viaje conecta algunos de los rincones más emblemáticos del este de Teruel y es una de las mejores formas de descubrir esta singular comarca aragonesa llena de castillos, puentes históricos, calles empedradas y parajes modelados durante siglos por el río Matarraña.
Valderrobres, la gran puerta de entrada al Matarraña
La ruta, de menos de 70 kilómetros, es más o menos circular (tú decides desde dónde empezar) y suele comenzar en Valderrobres, considerado uno de los pueblos más representativos de la comarca y uno de los conjuntos históricos más destacados de Aragón. Este precioso pueblo medieval es perfecto para recorrer a pie, así que baja del coche y disfruta de una larga parada para explorarlo.
Desde la distancia destacan el castillo, la iglesia de Santa María la Mayor y el caserío de piedra, pero la primera postal la encuentras nada más llegar, ya que para entrar tienes que cruzar su tan reconocible puente medieval y atravesar el portal de entrada al casco histórico.
Dominando todo el conjunto aparece el castillo-palacio de Valderrobres, que comenzó a desarrollarse entre los siglos XIV y XV bajo el impulso de los arzobispos de Zaragoza, que utilizaron el edificio como residencia y centro de poder en esta parte del territorio aragonés.
La iglesia Santa María la Mayor, construida entre los siglos XIV y XV, comparte plaza con el castillo y está considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de la provincia.
De Beceite a las hoces excavadas por el río Matarraña
Desde Valderrobres, la ruta permite desviarse hacia Beceite, una localidad situada a los pies de los Puertos de Beceite y donde disfrutar de algunos de los espacios naturales más espectaculares de la comarca.
Muy cerca del pueblo se encuentra el Parrizal de Beceite, uno de los parajes más conocidos del este de Aragón. El recorrido sigue el curso del río Matarraña mediante pasarelas instaladas junto al agua. Verás que el cauce atraviesa estrechos corredores rocosos excavados durante miles de años por la erosión. Estos son los llamados Estrechos del Parrizal, formados por paredes verticales, agua cristalina y mucha vegetación que acompaña al río.
Calaceite y La Fresneda, dos joyas históricas del Matarraña
La carretera continúa después hacia otras localidades de gran riqueza patrimonial. Por un lado tenemos Calaceite, que destaca por su magnífico casco urbano, donde abundan las casas señoriales levantadas entre los siglos XVII y XVIII. Aquí merece la pena hacer una parada para difrutar tranquilamente de sus plazas, sus calles empedradas y los edificios históricos que forman uno de los conjuntos arquitectónicos más apreciados del Matarraña.
Muy cerca se encuentra también Cretas, que conserva varios portales históricos y mantiene buena parte de la arquitectura tradicional característica de esta zona del este de Teruel.
La ruta puede finalizar en La Fresneda, declarada Conjunto Histórico-Artístico y considerada una de las localidades monumentales más destacadas de Aragón. No dejes de visitar su plaza mayor porticada y sus edificios renacentistas del casco urbano que reflejan la importancia que alcanzó la villa durante siglos.
Calaceite y La Fresneda, dos joyas históricas del Matarraña
La carretera continúa después hacia otras localidades de gran riqueza patrimonial. Por un lado tenemos Calaceite, que destaca por su magnífico casco urbano, donde abundan las casas señoriales levantadas entre los siglos XVII y XVIII. Aquí merece la pena hacer una parada para difrutar tranquilamente de sus plazas, sus calles empedradas y los edificios históricos que forman uno de los conjuntos arquitectónicos más apreciados del Matarraña.
Muy cerca se encuentra también Cretas, que conserva varios portales históricos y mantiene buena parte de la arquitectura tradicional característica de esta zona del este de Teruel.
La ruta puede finalizar en La Fresneda, declarada Conjunto Histórico-Artístico y considerada una de las localidades monumentales más destacadas de Aragón. No dejes de visitar su plaza mayor porticada y sus edificios renacentistas del casco urbano que reflejan la importancia que alcanzó la villa durante siglos.
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