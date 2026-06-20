Una firma de ingeniería compra más de 20.000 m² en Villanueva de Gállego para proyectos industriales o tecnológicos

La empresa zaragozana Krolmap Engineering & Solutions ha anunciado la adquisición de unos terrenos de más de 20.000 metros cuadrados en Villanueva de Gállego, una operación con la que refuerza su presencia en uno de los municipios con mayor proyección de crecimiento del área metropolitana de la capital aragonesa.

En un mensaje difunddido en su perfil en la red social Linkedin, la compañía ha explicado que la compra se enmarca en su estrategia de expansión y consolidación en ubicaciones con potencial de desarrollo, donde la evolución demográfica, la actividad empresarial y las nuevas necesidades vinculadas a la transformación tecnológica generan oportunidades para la puesta en marcha de nuevos proyectos.

La operación se produce además en un momento en el que Hernani Filipe Pereira Neto, fundador y administrador único de Krolmap, viene defendiendo públicamente el potencial de Aragón para atraer inversiones vinculadas a los centros de datos. En diversas publicaciones difundidas a través de LinkedIn y otros canales, el empresario ha destacado la disponibilidad de suelo, la capacidad energética y la posición estratégica de la comunidad como factores diferenciales para impulsar nuevos proyectos de alto valor añadido.

Activos estratégicos

Aunque Krolmap no ha precisado por el momento el destino concreto de los terrenos adquiridos, sí ha destacado el carácter estratégico de Villanueva de Gállego por su conectividad, su proximidad a Zaragoza y su creciente protagonismo dentro de los procesos de desarrollo residencial, industrial y tecnológico que se están produciendo en el entorno de la capital aragonesa.

La empresa considera que el municipio reúne condiciones favorables para albergar iniciativas capaces de responder a las nuevas demandas de empresas y ciudadanos, con espacios adaptados a criterios de funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.

"Esta adquisición refleja nuestro compromiso con Aragón y con el desarrollo de activos estratégicos que generen impacto positivo, impulsen la innovación y contribuyan al crecimiento ordenado de la región", señala la compañía en el comunicado difundido a través de sus canales corporativos.

¿Quién es Krolmap?

Fundada en Zaragoza y especializada en ingeniería, energía, infraestructuras y soluciones tecnológicas, Krolmap ha venido incrementando en los últimos meses su actividad en ámbitos relacionados con la transformación energética y digital, sectores que están adquiriendo un creciente protagonismo en Aragón al calor de las inversiones vinculadas a la industria tecnológica y los centros de datos.

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La adquisición de suelo en Villanueva de Gállego supone un nuevo paso en la hoja de ruta de la compañía, que ha avanzado su intención de seguir invirtiendo en la zona mediante proyectos orientados a generar valor a largo plazo y acompañar la evolución económica, urbana y tecnológica del territorio.