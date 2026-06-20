La IA irrumpe con fuerza en la sanidad pública de Aragón: ya ha analizado casi 144.000 estudios para apoyar la detección de lesiones óseas

La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en la sanidad pública aragonesa. Utilizada como apoyo en la detección, esta herramienta se ha convertido en una gran aliada en varias áreas como Radiología. De hecho, entre el 1 de enero y el 5 de mayo de este año se han realizado cerca de 144.000 estudios mediante IA destinada a facilitar la detección de fracturas y lesiones óseas en radiología convencional.

La herramienta se encuentra actualmente implantada en todos los hospitales públicos de Aragón y actúa como un sistema de apoyo a los profesionales sanitarios, contribuyendo a mejorar la seguridad diagnóstica y la eficiencia asistencial, especialmente en ámbitos de elevada demanda como los servicios de Urgencias.

Entre sus principales beneficios destacan el apoyo a la detección de fracturas y lesiones óseas, el incremento de la sensibilidad diagnóstica, la reducción de errores y la priorización automática de estudios con sospecha de patología. Asimismo, permite agilizar la respuesta clínica en entornos con una elevada carga asistencial y facilita la toma de decisiones por parte de los profesionales.

El doctor Fernando López, médico adjunto de urgencias del hospital universitario Miguel Servet explica que esta tecnología “aporta una mayor seguridad a la hora de tomar decisiones clínicas” y recuerda que se trata de una herramienta de apoyo que complementa el juicio profesional. Según señala, también contribuye a identificar lesiones que pueden resultar difíciles de detectar en una primera valoración y ayuda a reducir los casos de patología no diagnosticada.

Experiencia pionera en Teruel

El antecedente de este despliegue autonómico se encuentra en el Obispo Polanco de Teruel, donde se puso en marcha en septiembre de 2024 un proyecto piloto de inteligencia artificial aplicada a la interpretación de radiología simple osteomuscular.

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras junto con los servicios clínicos implicados y permitía analizar radiografías, señalar automáticamente posibles áreas patológicas y priorizar estudios con anomalías en apenas unos minutos. El sistema se integraba en los circuitos habituales de trabajo y mantenía siempre al facultativo como responsable final del diagnóstico.

Durante su desarrollo, el proyecto obtuvo resultados relevantes en términos de eficiencia y precisión diagnóstica, con una reducción del tiempo de interpretación de las pruebas cercana al 36% y una mejora aproximada del 12% en la precisión diagnóstica. Además, alcanzó un valor predictivo negativo próximo al 99,6% para la detección de patología.

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La incorporación progresiva de estas herramientas forma parte de la estrategia de modernización tecnológica del sistema sanitario público aragonés y busca seguir reforzando la calidad asistencial, la seguridad clínica y el apoyo a los profesionales sanitarios