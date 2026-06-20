Jordi Guix, opositor a maestro de Educación Física en Aragón: "Es una carrera de fondo"

El curso ha sido intenso para Jordi Guix. Ya son unos cuantos años de intensidad. Pero los disfruta, muestra de que aún queda de aquello que se llama vocación. Este sábado se presenta a las oposiciones de maestro en Aragón, en concreto a la especialidad de Educación Física, y ha compaginado el estudio con la docencia en Fraga. No es la primera vez que se presenta a la prueba y por eso ahora se siente con "mucho más bagaje en cuanto a estudio". "He seguido remando", celebra. Pero también es consciente de que son más de 1.000 solicitudes para la materia a la que aspira y solo se ofertan 50 plazas.

Jordi se presentó por primera vez a las oposiciones de maestro en 2016. Fue para probar porque todavía estaba terminando la carrera universitaria y estaba enfocado en terminar el Trabajo Fin de Grado. "Fui a una academia, me dieron los temas y poca cosa más", recuerda. En 2018 volvió a presentarse con los que ahora han sido sus preparadores para la convocatoria de este fin de semana. Pero la suerte no estuvo de su parte, se le dieron "circunstancias y situaciones de agobio". "Acabé tirando la toalla en ese momento", comparte.

Pero fue momentáneo. En 2018 comenzó a ejercer la docencia en un colegio y dos años después le llamaron de Cataluña porque había una vacante. "Empecé a tener experiencia. Ahí estuve tres años y luego volví aquí, a Aragón", relata. Mientras tanto, Jordi continuó estudiando y preparó "a conciencia" las oposiciones de 2024. "Fue la primera vez que las podía preparar de verdad", explica.

No consiguió superarlas, pero sí adquirió mucho conocimiento, y aunque durante el curso 2024-2025 se tomó un descanso del estudio, lo que preparó para la última convocatoria le ha servido para esta. Es la parte teórica, que es a la que se enfrentará este sábado. A la experiencia, el opositor ha añadido muchas horas de estudio. Durante el curso se ha despertado sobre las 5.00 o 6.00 de la mañana para estudiar dos horas y luego comenzar su jornada laboral. Por las tardes ha intentado también dedicar un par de horas diarias a la oposición.

"He dejado todas las actividades complementarias y me he dedicado a la oposición" Jordi Guix — Opositor a maestro de Educación Física en Aragón

Jordi cuenta que este último mes ha cambiado su rutina. "He dejado todas las actividades complementarias y me he dedicado a la oposición", comparte. Describe el proceso como "una carrera de fondo" y siente que la suya es ya larga. Ahora cuenta con la ventaja de tener más puntos para la fase de concurso al haberse formado (ha hecho un máster).

El opositor informa de que apenas ha habido cambios en el modelo de examen desde que se presentó por primera vez. Alguna variación en la normativa, en la forma de presentación o en otros detalles, pero a grandes rasgos es similar. Y lo que tenía y mantiene es la vocación. "Es que voy al colegio y es intenso, pero pasan las horas y no estoy ni pendiente del reloj. Trabajar con niños es estresante porque hay que atender a la vez muchas cosas, pero estoy entregado a la labor, se me pasa el tiempo muy rápido y en ese sentido estoy agradecido", expresa.