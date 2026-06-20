Madrid premia a Roque Gistau, artífice de la Expo de Zaragoza, por toda una vida dedicada a la gestión del agua

Roque Gistau, uno de los principales artífices de la Expo Zaragoza 2008 y una de las voces más influyentes de la gestión hídrica en España, ha sido distinguido con el Premio Canal de Isabel II a la Trayectoria Profesional en la Gestión del Agua. El galardón, entregado en la primera edición de estos reconocimientos organizados por la empresa pública madrileña con motivo de su 175 aniversario, pone en valor más de cuatro décadas de dedicación al sector del agua y reconoce una carrera estrechamente ligada a Aragón.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Gistau está considerado uno de los grandes referentes nacionales en materia de planificación hidráulica, modernización tecnológica y gestión integral de los recursos hídricos. El jurado ha destacado además su contribución a la vertebración del sector a escala estatal, una labor desarrollada desde diferentes responsabilidades profesionales e institucionales a lo largo de más de cuarenta años.

Sin embargo, en Aragón su nombre permanece asociado de manera inseparable a la Expo Internacional de Zaragoza de 2008, dedicada precisamente al agua y al desarrollo sostenible. Como presidente de la sociedad estatal Expoagua, desempeñó un papel decisivo en la organización de un acontecimiento que transformó urbanísticamente la capital aragonesa, proyectó internacionalmente la ciudad y situó el debate sobre la gestión del agua en el centro de la agenda pública.

Hace apenas unos días, durante los actos conmemorativos del decimoctavo aniversario de la muestra internacional, Gistau reivindicó el legado de aquel proyecto. «Esto se hizo bien. Se hizo con voluntad, con esfuerzo y bien. Y aquí nadie robó», afirmó durante un acto organizado por la asociación Legado Expo. El ingeniero recordó además que uno de los objetivos que quedaron pendientes fue consolidar la llamada Tribuna del Agua como un centro permanente de transferencia de conocimiento y reflexión sobre los retos hídricos del futuro.

El nuevo reconocimiento de Canal de Isabel II refuerza esa dimensión de su trayectoria. El premio distingue a una figura clave en la evolución de la gestión del agua en España, pero también a quien contribuyó a convertir Zaragoza en un referente internacional del debate sobre este recurso estratégico.