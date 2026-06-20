Nuevos desembarcos y más logística: las empresas y los proyectos que impulsan la nueva etapa de Plaza

La colocación de la primera piedra del puente Turiaso, que tuvo lugar este jueves, llega en un momento especialmente dinámico para Plaza. La Plataforma Logística de Zaragoza afronta una nueva fase de crecimiento impulsada por la llegada de empresas, la ampliación de operadores ya instalados y el desarrollo de nuevas infraestructuras que refuerzan su posición como uno de los principales polos logísticos del sur de Europa. La elevada ocupación del recinto, que ya supera el 95%, contrasta con el flujo constante de nuevos proyectos que siguen apostando por Zaragoza como enclave estratégico.

Entre las inversiones más relevantes está la futura implantación de Lecitrailer, avanzada por este diario, que construirá un gran centro de reparación y mantenimiento de vehículos industriales en una parcela de 67.500 metros cuadrados -junto al hipermercado Costco- que ha adquirido a Aragón Plataforma Logística (APL). La compañía zaragozana, uno de los mayores fabricantes europeos de semirremolques, reforzará así su presencia en el principal nodo logístico de Aragón.

Un complejo pionero

Su llegada se suma a otros proyectos en marcha, como las futuras instalaciones de Servidaf, el concesionario oficial de la marca de camiones DAF, que está invirtiendo 13 millones de euros para construir un macrocomplejo pionero de 37.000 metros cuadrados destinado al transporte pesado. La infraestructura unirá un centro oficial de venta y taller con un hotel y un aparcamiento blindado de máxima seguridad con certificación europea Platino. El centro dignificará las condiciones de los transportistas y ofrecerá recarga ultrarrápida para camiones eléctricos en un nodo clave del sur de Europa.

Entre las implantaciones también destaca la del operador alemán Dachser, que prevé poner en marcha en 2026 un segundo centro logístico de última generación tras una inversión de 14 millones de euros. El complejo ocupará una parcela de casi 75.000 metros cuadrados, contará con más de 12.000 metros cuadrados construidos entre almacenes y oficinas y permitirá reforzar el papel de Zaragoza como nodo estratégico para las conexiones terrestres con Francia, Alemania e Italia.

A ello se suma el desembarco del grupo asiático CAIP en las antiguas instalaciones de Airtex, la llegada el pasado año de la multinacional china TDG y la próxima apertura de la nueva plataforma logística de GLS, que reforzará la presencia de operadores vinculados al comercio electrónico y la distribución urgente.

La industria tecnológica también encuentra sitio

Además de lo que llegan, también hay proyectos entras alguna de las grandes compañía ya presentes en el polígono. Es el caso de la aragonesa Carreras Grupo Logístico, que continúa ampliando su capacidad operativa dentro del recinto para atender el crecimiento de la actividad logística y del transporte internacional.

Más allá de la logística, Plaza sigue ganando peso como espacio para actividades industriales y tecnológicas. Es el caso de Operon, la empresa aragonesa especializada en diagnóstico in vitro, que ultima el traslado de su producción desde Cuarte de Huerva a una nueva planta de más de 20.000 metros cuadrados. El proyecto, valorado en unos 20 millones de euros, multiplicará por cinco la superficie disponible para la compañía y permitirá ampliar su capacidad de investigación y producción en el ámbito biotecnológico.

También avanza el desarrollo de nuevas instalaciones de Hitachi Energy, que continúa reforzando su presencia en Zaragoza coincidiendo con el auge de las inversiones ligadas a la electrificación y los centros de datos.

A esta oleada empresarial se suman varios proyectos llamados a transformar el entorno de Plaza. El más inmediato es el nuevo acceso norte mediante el puente Turiaso, una infraestructura de casi 20 millones de euros que permitirá mejorar la movilidad y generar 71 hectáreas adicionales de suelo empresarial.

La reconversión de Plaza Imperial

También avanza la ampliación de la terminal de carga del aeropuerto de Zaragoza, uno de los grandes activos diferenciales de la plataforma y que se ha posicionado como el tercero de España en tráfico de mercancías.

En paralelo, el fallido centro comercial Plaza Imperial, cuya antigua galería está siendo demolida, acelera su reconversión en Plaza Park, un nuevo espacio de mediadas superficies y servicios concebido para dar respuesta a las necesidades de una plataforma que ya reúne a más de 600 empresas y 16.000 trabajadores.

Todo ello alimenta la sensación de que Plaza ha entrado en una nueva etapa de crecimiento y que la futura ampliación del recinto es ya más una cuestión de cuándo que de si llegará a producirse.