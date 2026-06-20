La crecida del río Mesa aísla a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)

La primera ola del calor oficial del verano se ha traducido en una jornada de tormentas en Aragón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha alertado de precipitaciones fuertes que podrían ir acompañadas de granizo. En Jaraba se han acumulado al menos 34 litros de agua por metro cuadrado, de los cuales 17 han caído en menos de un cuarto de hora, según ha informado Meteo Aragón. Ello ha provocado una crecida del río Mesa, que a su paso por esta localidad ha dejado aisladas a 150 personas en el Balneario de la Virgen.

Según han informado desde el Balneario de la Virgen, el aislamiento ha empezado sobre las 17.00 y sobre las 20.30 horas ya se ha abierto la carretera y han podido desalojar el espacio. "Está todo bien, ha bajado el nivel y por suerte no ha habido ningún daño personal", han indicado. A las 21.00 horas han informado de que la Guardia Civil ya se había desplazado hasta allí.

La DGA ha dado el aviso a Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Guardia Civil, personal de carreteras y voluntariado de Protección Civil para el seguimiento y apoyo en la zona.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ya había advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en la mitad occidental y el Sistema Ibérico de la Cuenca del Ebro.

Tormentas en varios puntos

Según ha informado Meteo Aragón, también se han producido tormentas en otras zonas de la Ibérica Zaragozana, sobre todo en el Campo de Belchite y de Cariñena. En La Tranquera han llegado a descargar 14 litros por metro cuadrado, mientras que en la comarca de Calatayud se han acumulado 30 y no se descarta, según este organismo, "granizo grande de forma local". Se prevé que continúe lloviendo y que el fenómeno vaya acompañado de rachas de viento.

De hecho, Protección Civil ha advertido del riesgo de tormentas que hay este sábado por la tarde en Aragón y ha declarado aviso nivel naranja en la Ibérica zaragozana desde las 17.00 hasta las 20.00 horas. También ha activado aviso nivel amarillo por el mismo motivo en la Ribera del Ebro (provincia de Zaragoza) desde las 17.00 hasta las 23.59 horas. Esta advertencia también afecta a la Ibérica zaragozana desde las 20.00 hasta las 23.59 horas.

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Las previsiones de la Aemet apuntan a una posible aparición de núcleos tormentosos en Cinco Villas y en el Pirineo. También en Zaragoza hay aviso de tormentas que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento.