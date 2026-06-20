EL PERIÓDICO DE ARAGÓN premia este lunes 22 de junio el talento de las deportistas de la comunidad

Un año más, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN pondrá en valor el deporte femenino con la entrega de los Premios Mujer y Deporte, unos galardones que muestran su compromiso por dar visibilidad al esfuerzo y trabajo que realizan las deportistas y clubes femeninos de nuestra comunidad. El acto, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza, está organizado por el diario, con el patrocinio de Gobierno de Aragón, Caja Rural de Aragón y Quirónsalud y la colaboración de Grupo Costa.

A lo largo de la gala, conducida por la jefa de la sección de Deportes de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Raquel Machín, se entregarán galardones en cuatro categorías: mejor deportista individual, mejor equipo de la temporada, trayectoria e impulso al deporte.

16 finalistas

En cuanto a las protagonistas de la tarde, hay cuatro finalistas para cada apartado. En primer lugar, optan al premio a mejor deportista individual la triatleta zaragozana Marta Pintanel, subcampeona de la Copa del Mundo 2025 en Florianopolis y nominada a los Premios Aragoneses del Año 2026 de El PERIÓDICO DE ARAGÓN; la oscense Inés Bergua, ganadora de tres oros europeos en gimnasia rítmica en el último año; María Delgado, campeona del mundo de 100 metros mariposa en natación adaptada 2025 en Singapur; y Danila So, jugadora de balonmano afianzada en la élite con el Attic Go BM Elche e internacional con la selección española.

Por otro lado, al premio al mejor equipo las nominadas son: Casademont Zaragoza, bronce en la Euroleague Woman, campeonas de la Supercopa y finalistas de la liga; la Selección aragonesa de Snowrunning, campeonas de España en la competición de Selecciones Autonómicas; el Esneca Fraga, campeonas de Europa de hockey patines tras vencer al Benfica en la final; y el Alcampo Scorpio 71 por su constancia en la élite del atletismo.

Al premio a toda una trayectoria optan: Toñi Vicente, una de las referentes de la halterofilia española; la tenista Marta Fraga, ganadora de Roland Garros en 2003 junto a Adriana González; la futbolista Laura Royo, que acaba de anunciar su retirada en la SD Huesca; y Andrea Esteban, exfutbolista y entrenadora de primer nivel en el Deportivo Alavés Gloriosas.

Y por último, en categoría impulso al deporte, las finalistas son: Zaragoza Club de Fútbol Femenino, por su labor tanto en el primer equipo como en categorías inferiores; Balonmano La Jota, por su apuesta por este deporte en el barrio y los logros cosechados en el último año; el Torneo de Tenis Femenino de Tauste, por su trabajo por dar visibilidad a esta disciplina; y Adapta Zaragoza, una entidad que apuesta por los equipos mixtos en diferentes deportes.

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Un jurado de altura

La decisión final de las ganadoras ha recaído en un jurado que ha estado formado por: Laura Prada, directora de la Fundación Caja Rural de Aragón y directora de Sostenibilidad de Caja Rural de Aragón; Iñigo Martínez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Aragón; Cristina García Torres, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón; Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Raquel Machín, jefa de deportes de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN; y Marta Borbón, triatleta y ganadora del premio Mujer y Deporte a Mejor Deportista Individual 2025.