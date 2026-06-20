Primeras sensaciones tras la oposición a maestro en Aragón: "Ha salido un tema que no me estudié y otro que sí, entonces a por todas con ese"

Día de nervios. Más de 5.000 personas se han presentado este sábado a las oposiciones a maestro en Aragón. Divida en dos partes, la prueba ha comenzado a las 9.00 horas con el desarrollo del tema escrito, que ha dejado distintas sensaciones en aquellos que se han examinado en Zaragoza. "Tenía mucho miedo, a ver qué tema salía", ha expresado Sara Sanz a la salida del examen. Les han dado a escoger entre el 10 y el 11. Ella se ha decantado por el primero. "Ha salido uno que no me estudié y otro que sí, entonces a por todas con ese. Me gustaba y creo que he sabido defenderlo", ha remarcado. A las 13.00 horas ha comenzado la parte práctica.

El tema elegido por Sara, el 10, trataba acerca de la sexualidad infantil, según ha indicado ella. "Creo que puede ser un poco controversial, pero es el que he hecho", ha sostenido. El 11 abordaba cuestiones "curriculares" y no lo había preparado. Otros opositores han descrito esta opción como "muy teórica" y también lo han descartado.

Entrada a la facultad de Filosofía y Letras para las oposiciones de maestro en Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Sara empezó a preparar la oposición al cuerpo de maestros en marzo de 2025. Por eso, ha confiado en que "haya salido bien" la primera parte y también la segunda, que ha abordado más tranquila al "haber pasado un poco lo peor" para ella, que era la teoría.

De "tranquilidad" también ha hablado Natalia Denia al terminar la primera parte. "Venía con bastantes nervios porque era la primera vez, pero la verdad que ha ido bastante bien", ha compartido. Se graduó el curso pasado y ha sido su primera oposición al cuerpo de maestros. "Venía con las expectativas muy bajas, porque además tengo la programación sin acabar (se presenta a partir del 22 de junio), pero según como me salga el caso práctico igual me toca acabarla", ha señalado. Su sensación, ha asegurado, "es buena".

"He salido contenta. Me ha tocado un tema que me sabía, así que la sensación es buena. Luego a ver cómo nos lo corrigen", ha indicado María Isabel Fernández, otra aspirante al cuerpo de maestros en Aragón que también ha optado por desarrollar el tema 10, sobre educación sexual.

Los opositores hacen el último repaso antes de examinarse, en la Universidad de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La opositora ha explicado que ha sido un curso de estudio con "altibajos, porque tienes que estar muy concentrado y saber a lo que vas", y de "paciencia". Y ha señalado: "También hay que salir un poco, no encerrarse". Ella ha compaginado la preparación con su trabajo en un comedor escolar.

A Jennifer Beatove la primera parte le ha salido "un poco regular". "No iba muy preparada, pero bueno, sobre todo intentarlo y ver cómo es el proceso", ha compartido. Era la primera vez que se presentaba, y ha indicado que uno de los temas que ha salido no lo había preparado y del otro se sabía "lo básico", por lo que ha tratado de "llevarlo al campo de conocer en el aula". La parte práctica le ha dado más miedo, porque le parece "mucho más complicada".

Un 70% de participación

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, se han presentado a la oposición 5.043 estudiantes de los más de 7.000 inscritos, lo que equivale al 70,15%. Se han convocado 308 plazas para ocho especialidades, que son: Educación Infantil (2.186 aspirantes), Educación Física (1.004 aspirantes) y Francés (167 aspirantes), cuyo examen se hace en Zaragoza; Primaria (1.184 aspirantes) y Pedagogía Terapéutica (1.030 aspirantes), en Huesca; e Inglés (844 aspirantes), Música (287 aspirantes) y Audición y Lenguaje (486 aspirantes), en Teruel.

La directora general de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades de la DGA, Ana Eva Tejedor, ha explicado que la más demandada es Educación Infantil y que hay un porcentaje "altísimo" de mujeres que opositan al cuerpo de maestros en la comunidad. "Casi lo anecdótico es que haya algún hombre", ha señalado.

Sedes climatizadas

La novedad para esta convocatoria es que las oposiciones se desarrollan en sedes climatizadas, condición que era indispensable al llevarse a cabo durante la primera ola de calor oficial del verano según la Aemet y que llega a raíz de que el año pasado los sindicatos denunciaran unas temperaturas "extremas" en las de Secundaria y Formación Profesional (FP).

En la capital aragonesa, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza acordaron que la primera fase se hiciera en algunas facultades de los campus San Francisco y Río Ebro, además de en la Escuela de Arte, en aulas que están climatizadas. Educación llevó además entre 100 y 140 pingüinos (aires acondicionados portátiles) a los institutos públicos de Huesca en los que se están examinando los aspirantes y, aunque hubo algún fallo eléctrico en el IES Ramón y Cajal, el incidente se pudo resolverse este viernes. Desde el departamento explicaron que a Teruel "no es necesario llevar pingüinos".

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Segunda fase

Los aspirantes que este sábado se han enfrentado a los dos exámenes de la primera parte de la oposición conocerán los resultados dentro de, aproximadamente, dos semanas, según ha estimado la directora general de Personal. En caso de haberla superado, deberán defender la programación y la unidad didáctica. La fecha de esta segunda parte se dará a conocer a través de PADDOC.