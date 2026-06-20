El refugio de Megan Montaner en Aragón: una ermita del siglo XIII de la que brota una preciosa cascada de aguas milagrosas

Con la llegada de las altas temperaturas, cada vez son más los que buscan refugio en destinos donde el aire es más fresco y la naturaleza invita a desconectar. Entre ellos se encuentra la actriz Megan Montaner, que hace apenas se apartó del foco mediático tres días disfrutó de una jornada en familia en uno de los rincones más especiales del Pirineo aragonés: el entorno de la ermita de Santa Elena, un enclave cargado de historia, leyendas y paisajes de postal situado a escasos kilómetros de Biescas.

La oscense compartió algunos momentos de esta escapada en plena naturaleza, mostrando uno de los lugares más emblemáticos del Alto Gállego. Allí, entre bosques, paredes rocosas y el sonido constante del agua, se encuentra la ermita de Santa Elena, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que, además de su valor histórico, es conocido por albergar una de las leyendas más populares de Aragón.

Un manantial de esta zona del valle, más conocido como la Fuente de la Gloriosa / Huesca La Magia

El santuario está construido junto a una gruta donde, según la tradición, se ocultó Santa Elena mientras huía de sus perseguidores. Precisamente en ese mismo lugar nace la conocida Fuente de la Gloriosa, un abundante manantial al que desde hace siglos se atribuyen propiedades milagrosas y curativas. El agua desciende formando una pequeña y preciosa cascada que convierte el entorno en uno de los parajes más fotografiados de la zona.

Pero el atractivo de este rincón va mucho más allá de la ermita. El recorrido, de apenas dos horas y unos 200 metros de desnivel, permite descubrir otros puntos de gran interés como el fuerte defensivo de Santa Elena, construido en el siglo XIX; las antiguas galerías militares excavadas en la roca; el dolmen de Santa Elena, considerado uno de los monumentos megalíticos más antiguos de Aragón; las ruinas de la ermita de Santa Engracia o el conocido Puente del Diablo, una construcción de origen medieval envuelta también en numerosas historias populares.

Todo ello se encuentra en el espectacular desfiladero del río Gállego, a solo 4,5 kilómetros de Biescas y a poco más de media hora de Jaca, un escenario donde abundan los pinares, robledales y abedules, con magníficas vistas hacia la Sierra de Tendenera y las cumbres del Valle de Tena.

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No es extraño que este rincón se haya convertido en un refugio para quienes buscan desconectar del bullicio y escapar del calor sin renunciar a un paisaje lleno de encanto. La combinación de patrimonio, naturaleza y tradición hace de Santa Elena uno de esos lugares capaces de sorprender tanto a visitantes ocasionales como a quienes, como Megan Montaner, aprovechan cualquier oportunidad para disfrutar de unos días en familia rodeados de montaña y tranquilidad.