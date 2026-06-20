Temperaturas extremas: prácticamente todo Aragón está en nivel rojo por alerta de incendios

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este sábado nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales en un total de 19 zonas de la comunidad.

El máximo nivel de alerta no afecta a zonas del sudeste y sudoeste de la provincia de Teruel, donde permanecen en nivel naranja, al igual que la mayor parte del Pirineo que se encuentra en nivel naranja y amarillo.

La situación es extrema y ya este viernes hubo un gran susto en el barrio de Parque Venecia, en Zaragoza, donde un fuego en una zona de matorral mantuvo en vilo a los vecinos durante horas. No hubo daños materiales ni personales, pero la afección a una zona próxima al Canal fue considerable. De madrugada ha quedado totalmente extinguido.

La alerta de la Aemet en Aragón para este sábado. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Dada la previsión y el intenso calor, a lo largo del día se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, informan desde el Gobierno de Aragón.

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Con nivel de alerta rojo está prohibido encender fuego en espacios abiertos y en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.