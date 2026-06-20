Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Parque VeneciaReal ZaragozaPlayasOposicionesSan JuanAccidente Teruel
instagramlinkedin

Temperaturas extremas: prácticamente todo Aragón está en nivel rojo por alerta de incendios

El viento el principal factor de propagación y hay que extremar las precauciones

Incendio en Parque Venencia, este viernes.

Incendio en Parque Venencia, este viernes. / Pablo Ibáñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este sábado nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales en un total de 19 zonas de la comunidad.

El máximo nivel de alerta no afecta a zonas del sudeste y sudoeste de la provincia de Teruel, donde permanecen en nivel naranja, al igual que la mayor parte del Pirineo que se encuentra en nivel naranja y amarillo.

La situación es extrema y ya este viernes hubo un gran susto en el barrio de Parque Venecia, en Zaragoza, donde un fuego en una zona de matorral mantuvo en vilo a los vecinos durante horas. No hubo daños materiales ni personales, pero la afección a una zona próxima al Canal fue considerable. De madrugada ha quedado totalmente extinguido.

La alerta de la Aemet en Aragón para este sábado.

La alerta de la Aemet en Aragón para este sábado. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Dada la previsión y el intenso calor, a lo largo del día se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, informan desde el Gobierno de Aragón.

Noticias relacionadas

Con nivel de alerta rojo está prohibido encender fuego en espacios abiertos y en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
  2. Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
  3. La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
  4. Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
  5. Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
  6. El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada
  7. El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
  8. La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: 'Ha sido una alegría verte crecer

Testigos del incendio en plenas fiestas de Parque Venecia: "La gente vino a ver al fuego en lugar de ir a la verbena"

Testigos del incendio en plenas fiestas de Parque Venecia: "La gente vino a ver al fuego en lugar de ir a la verbena"

Primeras sensaciones tras la oposición a maestro en Aragón: "Ha salido un tema que no me estudié y otro que sí, entonces a por todas con ese"

Primeras sensaciones tras la oposición a maestro en Aragón: "Ha salido un tema que no me estudié y otro que sí, entonces a por todas con ese"

Una firma de ingeniería compra más de 20.000 m² en Villanueva de Gállego para proyectos industriales o tecnológicos

Una firma de ingeniería compra más de 20.000 m² en Villanueva de Gállego para proyectos industriales o tecnológicos

La junta del Centro Aragonés de Barcelona dimite el bloque ante el "abandono" que sienten de la DGA: "Tenemos la sensación de provocar molestias"

La junta del Centro Aragonés de Barcelona dimite el bloque ante el "abandono" que sienten de la DGA: "Tenemos la sensación de provocar molestias"

La IA irrumpe con fuerza en la sanidad pública de Aragón: ya ha analizado casi 144.000 estudios para apoyar la detección de lesiones óseas

La IA irrumpe con fuerza en la sanidad pública de Aragón: ya ha analizado casi 144.000 estudios para apoyar la detección de lesiones óseas

El único barrio de Zaragoza que mantiene la celebración de su hoguera de San Juan: "No debería correr peligro"

El único barrio de Zaragoza que mantiene la celebración de su hoguera de San Juan: "No debería correr peligro"

Los forenses piden un equipo de radiología digital para valorar la edad de los jóvenes migrantes en Aragón

Los forenses piden un equipo de radiología digital para valorar la edad de los jóvenes migrantes en Aragón

Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza

Un impresionante incendio se desata junto al Canal Imperial y las viviendas de Parque Venecia en Zaragoza
Tracking Pixel Contents