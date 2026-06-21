Aragón entra en su primera ola de calor oficial: los termómetros superan ya los 35 grados y lo peor está por llegar

La primera ola de calor del verano ya es una realidad en Aragón. Apenas unas horas después de su inicio oficial, los termómetros superan ya este domingo los 35 grados en buena parte de la comunidad y confirman la llegada de un episodio extraordinariamente temprano e intenso para un mes de junio. La declaración de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llega, además, después de varias semanas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas para la época, con episodios de calor extremo ya a finales de mayo y durante buena parte de junio.

La primera jornada de la ola de calor ya mostraba este domingo una rápida escalada de los termómetros. A las 12.00 horas, las temperatura máximas se registraba en la estación de Tamarite de Litera, con 35,2 grados, seguida de Barbastro y Alcañiz, que alcanzaban los 35 grados y Caspe superaba los 34.

Unas cifras que anticipaban una tarde especialmente sofocante después de que el sábado varias localidades aragonesas rozaran ya los 39 grados, con máximas de 38,7 grados en Tamarite de Litera y 38,5 en Híjar, Quinto y Alcañiz.

Aire cálido y seco

La situación responde a la entrada de una masa de aire muy cálido y seco procedente del norte de África, reforzada por la presencia de una potente dorsal anticiclónica sobre la península Ibérica. La elevada insolación propia de estas fechas y la estabilidad atmosférica están favoreciendo que las temperaturas se sitúen entre cinco y diez grados por encima de los valores habituales para finales de junio.

Las previsiones apuntan además a que lo peor está aún por llegar. Los modelos meteorológicos sitúan entre el lunes y el martes el pico de esta primera ola de calor del verano, con máximas que podrían alcanzar o incluso superar los 42 grados en amplias zonas del valle del Ebro y acercarse a los 43 grados en el entorno de Zaragoza. Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio, con mínimas que podrían mantenerse por encima de los 23 o 24 grados en la capital aragonesa y otras localidades de las principales depresiones fluviales.

El calor extremo viene acompañado además de un riesgo muy elevado de incendios forestales. La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha activado este domingo el nivel rojo de alerta por peligro de incendios en 24 de las 26 zonas en las que se divide la comunidad a efectos de prevención, una situación que afecta a prácticamente todo el territorio aragonés. Solo algunas áreas del Pirineo oriental y de la Comunidad de Calatayud permanecen en nivel naranja.

El Ejecutivo autonómico advierte de que durante la jornada podrían registrarse incendios de alta intensidad favorecidos por las elevadas temperaturas, el viento y la abundancia de vegetación seca acumulada tras las últimas semanas. Además, existe posibilidad de tormentas en el Sistema Ibérico zaragozano, un factor que podría complicar todavía más la situación. Ante este escenario quedan prohibidas las quemas y cualquier uso recreativo del fuego en espacios abiertos, además de restringirse actividades y maquinaria susceptibles de generar chispas o provocar incendios en zonas forestales y su entorno.

Plan de Emergencias en Zaragoza

La ola de calor tiene también consecuencias directas en las ciudades. Zaragoza ha activado este domingo su Plan Especial de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos, con medidas dirigidas especialmente a la población más vulnerable. Entre ellas figuran la puesta en marcha de la red municipal de refugios climáticos, recomendaciones sanitarias y otras actuaciones para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Aunque inicialmente la Aemet situó el final de la ola de calor a mediados de la próxima semana, la evolución de los modelos mantiene todavía algunas incertidumbres. Todo apunta a que el descenso térmico comenzará a notarse entre el jueves y el viernes, aunque el valle del Ebro podría tardar algo más en abandonar los registros extremos. Hasta entonces, Aragón afronta varios días consecutivos de calor sofocante en uno de los episodios más precoces e intensos registrados en un mes de junio.

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La combinación de temperaturas extremas, noches tropicales y riesgo muy alto de incendios convierte este episodio en uno de los más delicados de los últimos veranos en Aragón. Una comunidad especialmente expuesta a las olas de calor por las características del valle del Ebro vuelve a enfrentarse a una realidad cada vez más frecuente, episodios que llegan antes, duran más y alcanzan valores que hace apenas unas décadas eran excepcionales.