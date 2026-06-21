El centro de emergencias de Aragón tendrá hasta seis días de autonomía en caso de apagón eléctrico

El Gobierno de Aragón quiere que el futuro centro de emergencias de la comunidad, que se está construyendo en la calle Isabel de Santo Domingo de Zaragoza, esté listo para dar respuesta en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Por ello, el proyecto para el complejo que coordinará en los próximos tiempos la respuesta de los equipos ante las emergencias incluye una modificación por la que será capaz de aguantar "entre cuatro y seis días" con autonomía energética en el caso de que se produzca un apagón como el sufrido en España hace algo más de un año.

La modificación, que se incluye en el proyecto, busca que con "mejoras" el futuro edificio coordinador de las emergencias tenga "capacidad de funcionamiento en contingencia para entre cuatro y seis días sin ningún tipo de suministro externo". Es decir, que si la energía no llega, por la causa que sea, hasta el centro, este pondrá mantenerse activo durante varias jornadas.

Fuentes del Departamento de Interior del Gobierno de Aragón avanzan que esta resistencia se conseguira con "un sistema mixto de respaldo", que se servirá de "la acumulación en baterías y de generación mediante grupos de gasoil". Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, se podrán almacenar en esas baterías unos 800KW, mientras que la generación con diésel llegará a los 770 KW.

Las mismas fuentes precisan que todas las cantidades, tanto de la resistencia como de la generación propia de energía, "siempre dependen de la demanda o gasto y de la propia capacidad de generación". Para mejorar esta parte, el centro de emergencias de Aragón se someterá a "la mejora del rendimiento térmico del edificio", con la intención de reducir la demanda energética, pero también a "la ocupación al 100% de la cubierta con placas solares", con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de energía por parte del propio centro de emergencias.

Mejoras en todo el complejo

El refuerzo energético se hará con el objetivo de "garantizar la autonomía en picos de demanda y caídas del sistema general" y contará con "un sistema de gestión energética (EMS)" que ayudará a los trabajadores del centro de emergencias a realizar "una monitorización en tiempo real, optimización de cargas críticas y reducción de consumo".

El último paquete de mejoras que proyecta el Gobierno aragonés para el centro autonómico de emergencias incluye "el redimensionado de las instalaciones de seguridad", que se reforzarán con más equipamiento teconológico. La seguridad de las instalaciones también crecerá con la mejora del vallado perimetral y con la instalación de un circuito cerrado de cámaras de vigilancia.

En otra de las inversiones que más se ha destacado en los últimos meses por parte del consejero de Interior, el popular Roberto Bermúdez de Castro, la Red de Emergencias de Aragón, conocida como red TETRA, también se mejorará en el complejo. "Se mejorará la capacidad de emisión y de recepción con la incorporación de una nueva torre de comunicaciones", afirman desde el Gobierno de Aragón.

Pese a que las instituciones han destacado que el apagón eléctrico sufrido por España hace más de un año no debería repetirse, diferentes administraciones tienen en cuenta ese supuesto escenario para la mejora de sus instalaciones. Además del centro de emergencias, la comunidad autónoma tendrá una segunda estructura crítica blindada contra ese apagón. La Base Aérea de Zaragoza licitó hace mes y medio un contrato para instalar dos depósitos de combustible de 25.000 litros y varios grupos electrógenos que permitirían tener autonomía para cuatro días.