Denuncian las condiciones de la oposición a maestro en el IES Ramón y Cajal de Huesca: "El bolígrafo se me escurría de la mano por el calor"

Tiempos, temperaturas y organización. Son los tres puntos en los que, según denuncia CGT Aragón, se registraron fallos el sábado pasado mientras se desarrollaba la oposición al cuerpo de maestros. Se refieren, en concreto, al IES Ramón y Cajal, que fue una de las sedes de Huesca y en la que, según relata una opositora que prefiere mantener el anonimato, «las condiciones no acompañaron». «A mí, que había estudiado mucho, me perjudicaron en el desarrollo de la prueba», asegura.

La aspirante explica que en Huesca les habían convocado a las 8.30 horas aunque el examen no comenzó hasta las 9.45 horas, ya que antes se llamó «uno a uno a cada opositor» del tribunal correspondiente. «Se hizo larguísimo, porque cada uno se tenía que identificar y mientras tanto nos dejaron esperando fuera del instituto», relata.

Aquel fue el primer problema. El siguiente al que apunta la opositora es que «una vez sentados en el aula, se fue la luz». Asegura que en su aula hubo «varios» apagones. «El reloj digital en el que yo me fijaba para controlar la hora, porque no podías llevar tú ninguno, falló, y ya no pude controlar bien mi tiempo. Había uno de pared, pero por el sitio en el que estaba sentada no lo veía», expone. Aunque solicitó al tribunal que por favor le avisara en los últimos treinta minutos, perdió la noción del tiempo. «No pude terminar y no nos dieron más tiempo», lamenta.

A ello suma que tuvo que escribir «sin apenas luz», ya que las persianas estaban bajadas para evitar que el calor extremo del sábado se colara en el aula. Y de ahí el siguiente inconveniente: la falta de climatización. La opositora asegura que en el IES Ramón y Cajal fue muy escasa, en su caso imperceptible. «El bolígrafo se me escurría de la mano por el calor. Yo no soy una persona de sudar mucho, pero es que no podía agarrarlo», relata.

Educación llevó entre 100 y 140 pingüinos (aires acondicionados portátiles) a los institutos públicos de Huesca que sirvieron de sede. El viernes por la mañana se registraron fallos en el sistema eléctrico del Ramón y Cajal al ir a instalarlos, pero quedaron subsanados a primera hora de la tarde, según informaron desde Educación. La empresa revisó combinaciones con los pingüinos y estableció una distribución que modulaba las fuentes de frío. El resto de sedes de Aragón también estaban climatizadas. Desde el departamento recuerdan que el proceso de climatizar las aulas es "muy complejo" a nivel logístico, por lo que ha podido haber algún fallo temporal.

«Había un aparato que sacaba aire en una esquina de la clase, pero yo estaba en el otro extremo y era como si no hubiera nada. Y lo que había se perdía cuando se marchaba la luz», sostiene. Agradece que el tribunal les dejara sacar los abanicos para el tiempo que pasó entre la prueba teórica, que terminó sobre las 11.45 horas, y la práctica, que comenzó sobre las 12.15 y que a su juicio estuvo «muy desorganizada». «Algunos nos llamaban en la planta de arriba, a otros en la de abajo, nadie sabía dónde ir... Fue un descontrol», asegura.

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Y ahí añade otra queja: «Tuvimos menos de 30 minutos de descanso entre una y otra, cuando estaba establecido que fuera una hora». Apenas tuvo tiempo para airearse, comer algo o ir al baño. «Fatal», resume. La opositora destaca la «amabilidad» que mostraron los tribunales «en todo momento». «Nos ofrecían agua, de todo... pero las condiciones, en Huesca, fueron pésimas», asegura. Siente que estas condiciones le han perjudicado.