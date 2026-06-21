El refugio de Mikel Oyarzabal en Aragón: un precioso lugar que le pudo cambiar para siempre su carrera en la Real Sociedad
Su familia tiene una segunda residencia donde se escapa para desconectar de todos los quehaceres de un futbolistas profesional
Tan solo le han bastado 45 minutos a Mikel Oyarzabal volver a ser decisivo con la Selección Española en este Mundial 2026. Con un doblete y una asistencia a Lamine Yamal para abrir la lata frente a Arabia Saudí, el capitán txuriurdin revive las ilusiones de un equipo que se topó con un sólido Cabo Verde con los que empataron sin goles. 4-0 para meterse ese chute de confianza y afrontar el decisivo partido contra la Uruguay de Marcelo Bielsa en la madrugada del sábado.
El delantero de Eibar se transforma con la camiseta de su país. Son 10 goles en los últimos 8 encuentros internacionales lo que lo hacen letal con España, por no obviar que fue él quien marcó el tanto de la victoria contra Inglaterra para traer la cuarta Eurocopa en 2024 y que ha estado a pocos centímetros de llevarse el balón a casa tras darle al larguero en el minuto 36. De La Fuente ha dejado claro que confía en él por delante de otros futbolistas como Ferrán Torres, por quien ha salido destituido, o Borja Iglesias, una opción alternativa para la punta de ataque.
Esta aventura en Estados Unidos, Canadá y México llegan tras besar la gloria con la Real Sociedad y añadir a su palmarés su segunda Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Toda una vida unido a la Real Sociedad ha convertido a Mikel Oyarzabal en una leyenda del País Vasco y uno de los más destacados de la Selección a día de hoy. Lo que poca gente sabe es que ese destino pudo haber sido otro y el lugar donde ese hecho podría haberse producido está en tierras aragonesas.
La desconocida relación de Oyarzabal con Aragón
Lo que muchas personas desconocían es la relación de Oyarzabal con Aragón donde tiene una segunda residencia junto al resto de su familia. Un lugar de la provincia de Huesca donde muchos vascos pasan sus vacaciones de verano y puentes que le pudo cambiar la carrera al delantero donostiarra. El Athletic Club, eterno rival de la Real Sociedad, intentó fichar hace unos años al delantero en una operación que hubiese puesto patas arribas el fútbol español tal como lo hizo el traspaso de Íñigo Martínez de Anoeta a San Mamés.
Según varios medios deportivos, los directivos del Athletic Club se reunieron con la familia de Oyarzabal en Jaca para abordar el traspaso del delantero eibarrés. Un movimiento que nunca se llegó a dar porque el capitán de la Real Sociedad renovó su contrato. El futbolista y toda su familia tienen en la capital de la Jacetania una segunda residencia que se ha convertido en un refugio donde poder escapar para alejarse de la rutina diaria que conlleva ser una estrella del fútbol español.
Jaca es una ciudad que recibe una gran cantidad de vascos, navarros y zaragozanos cada vez que hay puente o vacaciones de verano. Con la Ciudadela y la catedral como principales atractivos turísticos, la ciudad ofrece la posiblidad de disfrutar de muchas rutas en el Pirineo con la naturaleza como protagonista.
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