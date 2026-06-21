El histórico pueblo de Aragón con un parque acuático: entradas para sus ocho toboganes por menos de diez euros

Con el calor disparado en muchos puntos de Aragón, muchos buscan una escapatoria rápida y efectiva para refrescarse. Uno de los lugares más demandados, y que, al mismo tiempo, despierta una gran curiosidad cada verano es el 'Parque Acuático' de Monzón, un término que desde su apertura ha generado controversia.

La instalación, inaugurada en 2010, nació como la renovación de las antiguas piscinas municipales de 1974 de esta localidad oscense. A día de hoy, el término todavía sigue dando que hablar sobre si se cumplen o no las expectativas de este parque acuático.

Ocho toboganes

No obstante, en una comunidad como Aragón donde el verano aprieta y no hay playa cerca, cualquier opción para combatir el calor es bienvenida. Desde Zaragoza, llegar es sencillo basta con tomar la autopista AP‑68/E‑07, enlazar con la N‑240 y, ya en Monzón, seguir las indicaciones hacia el Camí Piscinas, número 14, donde se encuentra el recinto.

Las piscinas acogieron un parque acuático. | SERVICIO ESPECIAL / SERVICIO ESPECIAL

El recinto abrió el 17 de junio de 2010 con varias zonas pensadas para el ocio familiar. Hoy cuenta con ocho toboganes repartidos por edades: dos para los más pequeños (0-4 años), cuatro para niños de 4 a 12 años y otros dos para mayores de 12. Además, dispone de áreas de descanso, césped, zonas de picnic, restaurante y espacios lúdicos que complementan la oferta.

Ampliación del horario a partir del 22 de junio

Desde el 8 de junio, la temporada ya ha arrancado y quien lo desee puede visitarlo desde las 15.30 hasta las 20.30. No obstante, desde el lunes 22 de junio se amplía el horario desde las 10.30 hasta las 20.30, que se mantiene hasta el 31 de agosto. El complejo cuenta con el sello 'Safe Fun-Aquatic Leisure Certification', que garantiza la seguridad de la zona de toboganes y del conjunto de instalaciones.

Cada verano aumenta el número de visitantes, según fuentes municipales. Acuden vecinos de Monzón, familias de localidades cercanas y también ciudadanos de Lérida, sobre todo los fines de semana. Su ubicación, en plena comarca del Cinca Medio y a pocos metros del casco urbano, lo convierte en una alternativa para quienes buscan un día de agua sin salir de Aragón.

Los toboganes son el principal reclamo: desde los más suaves para bebés hasta los que alcanzan una mayor velocidad para los que buscan más adrenalina. El recinto ofrece también taquillas, mesas de picnic, vestuarios completos, restaurante y la opción de alquilar flotadores para los más pequeños.

La entradas no superan los 10 euros

El ambiente es familiar y tranquilo, algo que muchos valoran. A poco más de una hora y media de Zaragoza, es una escapada accesible para quienes no quieren hacer grandes desplazamientos. Las entradas, según edades, mantienen precios accesibles y ninguna supera los 10 euros.

Quince años después de su apertura, el Parque Acuático de Monzón sigue generando opiniones divididas: para algunos, no ha superado sus amplias expectativas y para otros es una piscina lúdica muy bien equipada y cómoda para refrescarse en los días de calor durante la temporada estival.

Un castillo con más de 10 siglos de historia

Pero Monzón merece una visita más allá de su parque acuático. Otro de los grandes intereses turísticos de la localidad oscense es el castillo de Monzón, una fortaleza medieval con más de 10 siglos de historia. Esta joya medieval ha sido declarado Monumento Nacional.

El castillo, antiguo bastión musulmán, fue sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón desde 1143, donde fue educado cuando era niño Jaime I el Conquistador. La fortaleza acumula una torre musulmana, capilla y dependecias románicas, galerías subterráneas y defensas artilleras.

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