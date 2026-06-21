Emma Buj, elegida presidenta provincial del PP en Teruel

Emma Buj se ha proclamado este domingo la próxima presidenta del Partido Popular de Teruel. La candidata ha sido elegida con el apoyo del 96,25% de los compromisarios en el XIV Congreso Provincial de Teruel.

Buj en su discurso ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde la cercanía al territorio, para que las comarcas de la provincia tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo. Ha asegurado que asume esta responsabilidad con vocación al servicio y con trabajo en equipo, destacando el papel fundamentar de los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia. “Aquí no estamos para protagonismos personales. Estamos para hacer equipo y para que Teruel siga avanzando”, ha señalado.

La presidenta provincial ha destacado el momento de transformación que vive la provincia gracias a proyectos estratégicos vinculados a sectores como la aeronáutica, la agroalimentación, la tecnología o la industria, y ha subrayado que el principal reto es conseguir que ese dinamismo económico llegue a todos los territorios.

En este sentido, ha anunciado su intención de reforzar el papel de las estructuras comarcales del partido para mantener una mayor conexión con la realidad de cada zona y aprovechar mejor el potencial de cada comarca.

Buj ha agradecido el respaldo del presidente de Aragón y del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, y ha atribuido al trabajo del Gobierno autonómico buena parte de los avances registrados en la provincia durante los últimos años. “Las cosas buenas no pasan por casualidad, pasan porque hay gobiernos que se preocupan por Teruel y trabajan para resolver sus necesidades”, ha afirmado.

Más vivienda

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda para dar respuesta al crecimiento económico y a las nuevas oportunidades que se están generando en la provincia, destacando las medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón en esta materia.

Durante su intervención, Buj ha criticado la gestión del Gobierno de España y ha lamentado la falta de avances en cuestiones estratégicas para la provincia, como las ayudas al funcionamiento destinadas a los territorios despoblados. A su juicio, se trata de una oportunidad que Teruel lleva años esperando y que continúa sin desarrollarse plenamente.

Momento de la votación de Buj, este domingo en Teruel. / PP TERUEL

“Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representamos. Somos el partido que ha traído prosperidad a España, a Aragón y a Teruel. Yo estoy aquí para servir al proyecto, a nuestros compañeros y, sobre todo, para servir a Teruel”, ha concluido.

El presente que construye futuro

Por su parte, en el XIV Congreso Provincial de Teruel Mario Latorre y Silvia Casas han defendido dos comunicados sobre el presente y el futuro de la provincia. Latorre ha defendido como Teruel ha convertido su riqueza patrimonial, gastronómica, cultural y tecnológica en una de sus principales fortalezas. La provincia cuenta con el mayor número de municipios integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y alberga referentes de primer nivel como el Mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Dinópolis o algunos de los conjuntos históricos mejor conservados del país.

A ello se suma una oferta gastronómica reconocida por productos de calidad diferenciada como el Jamón de Teruel, el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón o la Trufa Negra, auténticos embajadores del territorio.

Teruel, una provincia de oportunidades

Por su parte, Casas ha expuesto una visión de futuro para la provincia, basa en la creación de oportunidades y crecimiento económico con la capacidad de atraer y retener la población. Casas ha defendido la necesidad de dejar atrás los discursos basados en el conformismo para apostar por una provincia ambiciosa, que es capaz de construir su propio futuro a través del empleo, innovación y el aprovechamiento de sus fortalezas.

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Subraya que la mejor herramienta para combatir la despoblación es generar empleo estable y de calidad, acompañado de políticas que favorezcan la inversión, el empleo y la llegada de nuevas empresas. Asimismo, reivindica una fiscalidad diferenciada que incentive la actividad económica y facilite el emprendimiento y a quienes quieran invertir en nuestra provincia.