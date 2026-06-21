Ya hay fecha oficial para entregar a Bunbury el Premio Aragón 2026

El cantante, compositor, músico y productor Enrique Bunbury recibirá el 14 de diciembre el Premio Aragón que le concede el Gobierno autonómico por ser uno de los aragoneses más universales, un artista global que ha llevado el nombre de la comunidad a todos los rincones del mundo.

Bunbury se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, ‘De un siglo anterior’, y en octubre comenzará una gira, ‘Nuevas mutaciones tour’, que le va a llevar a cantar en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España, donde finalizará su tour en su ciudad natal el 12 de diciembre.

El Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 21 de mayo en Consejo de Gobierno la concesión del Premio Aragón al artista zaragozano, que comenzó en la música en los 80 y se consagró como vocalista y líder de la banda Héroes del Silencio.

Como solista cuenta con once discos de estudio, ocho lanzamientos en vivo, varias giras con entradas agotadas en todo el mundo y un Latin Grammy con ‘Expectativas’ como álbum rock del año (2018). Además, en 2025 le premiaron con el galardón especial a la Excelencia Musical en los Grammys Latinos.

Con motivo del final de su gira en Zaragoza, el Gobierno de Aragón anuncia este domingo, en el Día Europeo de la Música, que le entregará el 14 de diciembre este reconocimiento que premia a uno de los artistas españoles más exitosos de la historia, con más de 35 años de carrera musical, una leyenda del rock que ha superado sus propios límites musicales y ha explorado géneros distintos en sus discos. En cada álbum ha demostrado su voluntad y su capacidad de innovar y de aprender, de ofrecer algo distinto, sin olvidar las raíces.

Noticias relacionadas

Su voz única y sus canciones han sido embajadores de Aragón en todo el mundo. A pesar de ser un artista universal, nunca ha dejado de ser y sentirse aragonés. Su exitosa trayectoria, su carácter trabajador, tenaz, su búsqueda de la excelencia y la autenticidad, rasgos que identifican a los aragoneses, le hacen merecedor de este reconocimiento.