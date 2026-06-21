La intrahistoria de la llegada a Plaza de Memory Set e Imaginarium, el 'tridente' junto a Inditex del gran proyecto de Zaragoza

Ahora que se cumplen 25 años de la Plataforma Logística de Zaragoza, echando la vista atrás, su despegue definitivo no se entendería sin la decisiva llegada de la multinacional Inditex pero también con la firma de otras dos empresas con capital aragonés que, aunque nunca lo reconocieron, se dejaron arrastrar por el efecto tractor de la firma de Amancio Ortega, que ya estaba en construcción antes de que ellas decidieran instalarse. Ni Grupo Carreras, ni Filtros Mann, ni Pikolin... los primeros pilares que apostaron fuerte por este proyecto fueron Memory set, la empresa del aragonés Juan Fabre, e Imaginarium, la firma también aragonesa que entonces dirigía Félix Tena.

Junto a la textil de Arteixo formaron un auténtico tridente que ejerció de locomotora. Aunque solo Inditex sobrevive hoy en Plaza. La primera se hizo con el suelo en 2003, dos años antes de que la empresa fuera absorbida por Esprinet por más de 64 millones de euros en una de las operaciones de venta más sonadas en Zaragoza de principios de siglo. La segunda inauguró su enorme nave en la calle Osca en mayo de 2003, tras su salida del polígono industrial de Cogullada.

Pocos conocen hoy los entresijos de ambas incorporaciones al proyecto de Plaza, en ambos casos después de que la Plataforma Europa de Inditex entrara en funcionamiento. En el caso de Memory Set, se da la circunstancia de que su dueño, Juan Fabre, cambió de opinión cuando ya tenía decidido el suelo donde iba a instalarse, que no era Plaza pero estaba muy cerca. Concretamente en los suelos donde esta semana se celebraba el acto de colocación de la primera piedra del futuro acceso a Plaza por la calle Turiaso.

Ese era su emplazamiento cuando, según explica el exconsejero de Obras Públicas de la DGA entre 1999 y 2003, Javier Velasco, «dijo que ya tenía suelo para su proyecto pero que, aun así, quería ver qué era eso de Plaza». Le convenció, sobre todo porque lo que podía haberse desarrollado en 20 años, lo iba a hacer en mucho menos tiempo. Allí «generó un working importante» y dinamizó las ventas posteriores.

En el caso de Imaginarium, su llegada estaba motivada por la búsqueda de una nueva ubicación estratégica de cara a su salto al mercado del Reino Unido y su expansión del negocio. El acuerdo con Tena fue sencillo y sus necesidades quedaban cubiertas para asegurar una salida ágil de Cogullada.

Durante 18 años operó desde Plaza, hasta que en febrero de 2021 dejó de hacerlo y hoy, cinco años después, sigue sin uso. Ahogada por las deudas, la firma aragonesa acabó cerrando 41 de sus 43 tiendas y el negocio cayó en picado. Su quiebra fue para Plaza la pérdida de uno de sus activos más importantes.