La intrahistoria de la llegada a Plaza de Memory Set e Imaginarium, el 'tridente' junto a Inditex del gran proyecto de Zaragoza
La empresa de Juan Fabre se iba a instalar en los suelos donde hoy se construye el acceso por la calle Turiaso y la compañía juguetera aprovechó su salto a Reino Unido para salir de Cogullada y crear una macronave ahora cerrada desde 2021
Ahora que se cumplen 25 años de la Plataforma Logística de Zaragoza, echando la vista atrás, su despegue definitivo no se entendería sin la decisiva llegada de la multinacional Inditex pero también con la firma de otras dos empresas con capital aragonés que, aunque nunca lo reconocieron, se dejaron arrastrar por el efecto tractor de la firma de Amancio Ortega, que ya estaba en construcción antes de que ellas decidieran instalarse. Ni Grupo Carreras, ni Filtros Mann, ni Pikolin... los primeros pilares que apostaron fuerte por este proyecto fueron Memory set, la empresa del aragonés Juan Fabre, e Imaginarium, la firma también aragonesa que entonces dirigía Félix Tena.
Junto a la textil de Arteixo formaron un auténtico tridente que ejerció de locomotora. Aunque solo Inditex sobrevive hoy en Plaza. La primera se hizo con el suelo en 2003, dos años antes de que la empresa fuera absorbida por Esprinet por más de 64 millones de euros en una de las operaciones de venta más sonadas en Zaragoza de principios de siglo. La segunda inauguró su enorme nave en la calle Osca en mayo de 2003, tras su salida del polígono industrial de Cogullada.
Pocos conocen hoy los entresijos de ambas incorporaciones al proyecto de Plaza, en ambos casos después de que la Plataforma Europa de Inditex entrara en funcionamiento. En el caso de Memory Set, se da la circunstancia de que su dueño, Juan Fabre, cambió de opinión cuando ya tenía decidido el suelo donde iba a instalarse, que no era Plaza pero estaba muy cerca. Concretamente en los suelos donde esta semana se celebraba el acto de colocación de la primera piedra del futuro acceso a Plaza por la calle Turiaso.
Ese era su emplazamiento cuando, según explica el exconsejero de Obras Públicas de la DGA entre 1999 y 2003, Javier Velasco, «dijo que ya tenía suelo para su proyecto pero que, aun así, quería ver qué era eso de Plaza». Le convenció, sobre todo porque lo que podía haberse desarrollado en 20 años, lo iba a hacer en mucho menos tiempo. Allí «generó un working importante» y dinamizó las ventas posteriores.
En el caso de Imaginarium, su llegada estaba motivada por la búsqueda de una nueva ubicación estratégica de cara a su salto al mercado del Reino Unido y su expansión del negocio. El acuerdo con Tena fue sencillo y sus necesidades quedaban cubiertas para asegurar una salida ágil de Cogullada.
Durante 18 años operó desde Plaza, hasta que en febrero de 2021 dejó de hacerlo y hoy, cinco años después, sigue sin uso. Ahogada por las deudas, la firma aragonesa acabó cerrando 41 de sus 43 tiendas y el negocio cayó en picado. Su quiebra fue para Plaza la pérdida de uno de sus activos más importantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
- La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: 'Está en juego un espacio que da identidad al barrio
- Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor
- El refugio de Ilia Topuria está en un pequeño pueblo de Huesca de menos de 20 habitantes: tiene una preciosa iglesia románica del siglo XI
- Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
- El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada
- La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: 'Ha sido una alegría verte crecer