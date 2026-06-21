El pueblo más frío de España está en Aragón: ideal para perderte por sus calles empedradas durante la ola de calor

Aragón encara un episodio de calor extremo que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejará entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual desde el 20 de junio y que pondría prolongarse hasta principios de julio. Esta será la primera gran ola de calor antes de comenzar la temporada estival de 2026, llegando con máximas que superarán los 42 grados en el Valle del Ebro, mientras que la mínima no descenderá de los 24 en buena parte de la comunidad.

La Aemet mantiene activa por las altas temperaturas recomienda resguardarse y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Rubén del Campo, portavoz del Aemet, ha confirmado que nos encontramos ante el segundo episodio de calor, tras el registrado en mayo: "Se superarán los 35 grados y no se bajará de 20 de forma casi generalizada y se superarán los 40 grados en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur", ha señalado.

SOL - ALTAS TEMPERATURAS - VERANO - CALOR / Miguel Angel Gracia / EPA

Los refugios naturales del pirineo aragonés

Con la ola de calor a la puertas, el agua, la sombra y los destinos de montaña volverán a ser los mejores aliados para sobrellevar unos días que se anuncian especialmente calurosos en todo Aragón. La zonas más elevadas del Pirineo y de las sierras turolenses de Gúdar y Javalambre se convertirán en destinos recurrentes para quienes quieran evitar el calor sofocante.

Imagen de la localidad de Gúdar, en la provincia de Teruel / El Periódico de Aragón

En Teruel, localidades como Valdelinares, Gúdar, Bronchales o Guadalaviar difíclmente superarán los 30 grados durante el fin de semana. Las previsiones apuntan a máximas de 26 y 28 grados en Valdelinares, 28 y 30 en Gúdar, 28 y 31 en Bronchales y 28 y 30 en Guadalaviar. La temperaturas también serán más bajas en el Pirineo: Torla registrará 31 y 33 grados, Sallent de Gállego se moverá entre 29 y 31, y Laspaúles rondará los 29 y 31.

Griegos, el pueblo más frío de Aragón

Uno de los pueblos más fríos de Aragón durante todo el año es Griegos. Un pueblo turolense, en plena Sierra de Albarracín. Situado a 1604 metros de altitud, sus máximas en julio apenas alcanzan los 24 grados y las mínimas pueden bajar hasta los 10. Con poco más de 150 habitantes, conserva la esencia del medio rural y un ritmo de vida tranquilo que contrasta con el calor en el resto del país.

La historia de Griegos se remonta a tiempos muy lejanos. En diversas áreas de esta villa, se han encontrado vestigios celtas. Algunos de ellos, pertenecen a la necrópolis de Castillejo de Griegos, descubierta en 1930. Este histórico patrimonio arqueológico y histórico-artístico lo convierte en un punto que ha sido testigo de una gran diversidad de culturas y civilizaciones a lo largo de la historia.

Griegos se ha adaptado al auge del turismo de clima fresco con casas rurales, pequeños hoteles y restaurantes de cocina tradicional. Su entorno permite disfrutar de senderos, rutas ciclistas y excursiones que conectan con enclaves como Albacarrín o la Laguna de Gallocanta. En 2021 saltó a los titulares por ofrecer alquileres a 225 euros para atraer familias jóvenes, una iniciativa que ha ayudado a revitalizar el municpio y a impulsar proyectos ligados al ecoturismo.

El ayuntamiento de Griegos lanza una campaña para atraer a familias con niños / Ayuntamiento de Griegos

Además, esta localidad turolense celebra sus fiestas de manera vibrante, siendo parte esencial de la identidad del pueblo. Entre las fiestas más destacadas se encuentra las de en honor a San Pedro, patrón del pueblo, el 29 de junio, y las fiestas de Santa María Magdalena, que se celebran en julio con encierros, novilladas y costumbres regionales.

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Laguna de Gallocanta. / SEO/BIRDLIFE

La mayoría de sus habitantes al sector agrario y ganadero, así como a actividades relacionadas con el turismo rural. Las calles empedradas, las casas de piedra y las plazas son algunos de las características que convierten a este pueblo en uno de los planes perfectos para estas largas jornadas de calor.