Alcaldes y simpatizantes del PAR recogen firmas para que Alberto Izquierdo dimita como presidente del partido

El eco del fichaje de Alberto Izquierdo, presidente del PAR, por el gabinete de Jorge Azcón, presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad, sigue resonando. Un grupo de simpatizantes y alcaldes de la formación aragonesista está recogiendo firmas para solicitar la dimisión de Izquierdo como cabeza del histórico partido del centro aragonés. Estos miembros del PAR tachan de "absolutamente incompatible" la unión al gabinete presidencial de Izquierdo.

A través de la plataforma Change.org, en la que ya han suscrito su apoyo 48 personas, los promotores de la propuesta acompañan con un duro comunicado la opción de la firma. "Existen una serie de cuestiones estatutarias, éticas y morales que consideramos inquebrantables para quienes conforman el Partido Aragonés (PAR), así como para quienes siguen creyendo en un aragonesismo libre, comprometido y transparente", inician en el escrito, en el que afirman que esta situación ha abierto "serias preocupaciones" entre los miembros del partido.

Según los firmantes de la propuesta, el PAR ha sido "un bastión del aragonesismo auténtico", pero consideran que el reciente fichaje de Izquierdo "pone en entredicho estos principios fundamentales": "Al asociarse con fuerzas políticas externas que pueden tener intereses divergentes, se corre el riesgo de diluir el compromiso del PAR con sus propios ideales".

Directamente, el comunicado afirma que "Izquierdo debe dimitir como presidente del PAR para evitar que su nuevo rol afecte negativamente a responsables institucionales, militantes, votantes y simpatizantes del partido". Los mismos participantes de la iniciativa aseguran que con este movimiento existe "un conflicto implícito" que puede afectar también a "la credibilidad en la escena política aragonesa" del propio PAR. Por ello, creen que la salida de Izquierdo serviría para "mostrar un verdadero compromiso hacia un futuro en el que el aragonesismo auténtico sigue siendo la fuerza guía".

Por ello, los simpatizantes del PAR afirman que es "imperativo actuar ahora" para proteger los valores del partido. Por ello, dirigiéndose a todos los militantes del PAR, piden firmar la petición "por la renovación y la integridad" y consideran que sacar adelante esta cuestión serviría para "dar un paso adelante hacia un Aragón mejor y más fuerte".

La carta se remata instando a que "quienes no comparten los principios del PAR, pueden alejarse del mismo". "Pero no hacerlo y actuar en su nombre, resulta absolutamente incompatible con un proyecto histórico para los aragoneses", sentencian.