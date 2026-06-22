Aragón cierra el curso con casi 200 profesores de Secundaria y FP contratados sin el máster
Mientras la falta de docentes deja vacantes en la ESO en materias como Matemáticas o Informática, la lista de interinos acumula cerca de 16.000 maestros este curso (2025-2026)
Aragón ha contratado este curso (2025-2026) a cerca de 200 profesores de Secundaria y Formación Profesional (FP) sin el máster ante la falta de personal docente que sufre la comunidad. En concreto, 191 estudiantes han ejercido la docencia sin haber finalizado esta formación posgrado, que es obligatoria. Se trata de una medida puesta en marcha por el Gobierno autonómico hace al menos dos años lectivos y que desde Educación aseguran que es «muy temporal porque estos aspirantes no pueden acceder a la lista de interinos».
Según informa la Directora General de Personal del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, Ana Eva Tejedor, esta medida les «ha dado un respiro» al permitir cubrir las vacantes que estaban resultando «de imposible cobertura». Estas se ofertan primero en lista de interinos, después a candidatos con el máster del Profesorado y, si continúan sin completarse, a quienes no tienen esta formación. «Nos cubre estas necesidades imperiosas que tenemos, pero es una solución a corto plazo», remarca acerca de la medida.
«A la vez hacemos procedimientos de ampliaciones de listas para que, si la nuestra se ha agotado, pueda venir gente nueva», explica Tejedor. Las especialidades más afectadas por la falta de profesorado son las que requieren perfiles «más técnicos», como Matemáticas, las ingenierías, Informática o Procesos Diagnósticos, entre otras. La directora general lo asocia a que «hay mucha menos gente que se las prepara» para las oposiciones y tienen «mucho más mercado laboral». «Su primera opción no suele ser la docencia, con el agravante de que tienen que hacer el máster», apunta.
También así lo señala Teresa Hernández, presidenta de ANPE (sindicato independiente de personal de la enseñanza) en Aragón, que pone sobre la mesa otros factores: «Hay especialidades con muchos problemas por el sueldo que cobran los docentes y las condiciones laborales, porque en la empresa privada tienen más salidas y mejores condiciones salariales».
«Antes nos salvaban las vacaciones, pero llega un momento en el que no compensa. Eran el aliciente, pero con las condiciones que hay, la carga burocrática, el estrés... Ahora uno piensa en dedicarse a otra profesión porque en esta encuentra pocos alicientes», comparte.
Tejedor explica que cubrir estas especialidades es todavía más complicado en el medio rural, donde el problema se extiende también a otras materias. Pero la falta de profesorado es tal que también en Zaragoza capital quedan vacantes. Lo define como un «problema generalizado».
Además de la contratación de aspirantes sin el máster del Profesorado, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Educación que permita a los maestros de Primaria ejercer la docencia en 1º y 2º de ESO en algunas materias para cubrir las posibles vacantes. Tejedor asegura que no han recibido respuesta.
Aragón también ha demandado que se elimine el requisito del máster del Profesorado, petición que, afirma Tejedor, tampoco ha tenido éxito. «Sin duda, tienen (los aspirantes a docentes) que aprender a desarrollar pedagogía, pero a lo mejor hay gente que daría el salto de la privada al mundo docente (sin el máster)», desliza.
Maestros
La situación opuesta se da entre los maestros de Infantil y Primaria, donde no solo hay vacantes sino que hay una amplia lista de interinos. Este curso (2025-2026) hay en torno a 16.000, y esta cifra se incrementará a partir de septiembre a raíz de las oposiciones a este cuerpo, que empezaron este sábado. Se presentaron 5.043 aspirantes y se ofertaban 308 vacantes. Los sindicatos han denunciado que esta cifra es insuficiente y han defendido que se debe ampliar para aumentar las plazas estructurales y terminar con la interinidad.
Tejedor achaca esta diferencia entre Infantil y Primaria, donde según indica no suele haber «ningún problema para cubrir todas las vacantes», y la ESO y FP a que «en general, todas las personas que estudian Magisterio lo hacen con la finalidad de ser maestros», algo que no sucede en Secundaria y Formación Profesional. Se trata de un camino más vocacional.
Aunque Hernández también afirma que «cuando estudias magisterio la salida más directa es la docencia», no descarta que en el futuro pueda haber dificultades para cubrir plazas de maestro en lo rural. «El mayor problema son los itinerantes, como los docentes de CRA (centro rural agrupado) que tiene que ir de un cole a otro. La administración les paga una dieta de desplazamiento que ahora tampoco compensa por el precio al que está la gasolina, por riesgo de accidente y por algo de lo que ya está avisando ANPE: si tienes que irte a la montaña, según la zona, la vivienda te puede salir carísima. Hay maestros en furgonetas, y eso son cosas que echa para atrás...», expone.
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