Los desahucios caen en Aragón un 71,6% en el primer trimestre de 2026

Los lanzamientos practicados en Aragón, suma de los realizados por ejecuciones hipotecarias y los causados por el impago de alquileres, disminuyeron un 71,6% durante el primer trimestre de este 2026 respecto del mismo periodo del año anterior. Desglosando cada uno de ellos se advierte que son los efectuados por resultado de ejecución hipotecaria los que alcanzan el mayor descenso, un 72,7%, en tanto que los lanzamientos consecuencia del impago de alquileres (Ley de Arrendamientos Urbanos) merman en un 70,5%.

Estas cifras colocan a Aragón en el quinto lugar entre las cinco comunidades con menores índices por este concepto. Por provincias, el mayor descenso en los lanzamientos practicados se produce en Teruel con un 87,5%, seguido de Zaragoza con una disminución del 82,1% y Huesca con un descenso del 25,7%.

Por tipo de lanzamiento, en los efectuados por ejecución hipotecaria es Teruel la provincia donde más descienden, un 100%, seguida de Zaragoza con un 70% menos y Huesca donde decaen el 66,7%. En lo que se refiere a lanzamientos por impago de alquileres Zaragoza registra el mayor descenso, el 81,8%, y cifras parecidas mantiene Teruel, 80,0%. Es Huesca la que registra la cifra más baja en este tipo de lanzamientos con un descenso del 8,7%. Por lo que se refiere a la ocupación ilegal de viviendas entre enero y marzo los juzgados aragoneses ingresaron seis demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, lo que supone un índice de 0,4 demandas por cada 100.000 habitantes.

Suben los concursos

Estos datos recogidos en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y hecho público este lunes, revelan también la tendencia creciente de los concursos en nuestra comunidad.

En los tres primeros meses del año se presentaron en los juzgados especializados en materia mercantil un 28,2% más de concursos (373 frente a los 291 del año precedente), y se declararon un 21,2% menos (164 en total al finalizar el trimestre).

Por tipo de concurso el mayor incremento se localiza en los presentados por personas naturales empresarios que se duplican frente a los registrados en el primer trimestre del año anterior. Crecen también en un 29,2% (341) los presentados por personas naturales no empresarios y en tercer lugar los solicitados por personas jurídicas con incremento es de 4,3%. En lo que se refiere a procedimientos Especiales de Microempresas (PEM) en Aragón, en el primer trimestre de 2026, se abrieron un 42,9% menos de expedientes, uno continuaba abierto y 3 finalizaron.

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La tendencia al alza se mantiene en los procedimientos de microempresas, presentados por persona natural con un aumento del 33,3% y se invierte en los tipos restantes como los concursos sin masa declarados que se reducen un 23,9% (137) y los procedimientos de microempresas presentados por personas jurídicas que merman un 14,3%. Los despidos en nuestra comunidad crecieron 4,4% con un total de 814 demandas de los trabajadores despedidos presentadas en los juzgados.