Arvensis Agro amplía sus instalaciones en Zaragoza para impulsar su expansión internacional

La empresa aragonesa Arvensis Agro continúa ganando tamaño desde Zaragoza. La compañía especializada en nutrición vegetal para la agricultura ha inaugurado la ampliación de sus instalaciones en el polígono de La Cartuja, un proyecto que forma parte de su plan estratégico hasta 2030 y que busca reforzar tanto su capacidad de innovación como su crecimiento en los mercados internacionales.

La actuación ha supuesto la ampliación de oficinas, la modernización de laboratorios y la incorporación de nuevos equipos tecnológicos destinados a investigación y control de calidad. Entre las novedades destaca la instalación de un biorreactor para cultivos microbiológicos y nuevos sistemas de análisis avanzados, herramientas con las que la empresa pretende acelerar el desarrollo de productos vinculados a la nutrición vegetal, la bioestimulación y el biocontrol agrícola.

La expansión no se detendrá aquí. Arvensis Agro ya trabaja en una segunda fase que permitirá ampliar su capacidad industrial. La compañía proyecta comenzar a finales de este año la ampliación de su planta productiva sobre terrenos ya adquiridos junto a las actuales instalaciones. El objetivo es duplicar la superficie de la fábrica, que actualmente alcanza los 3.800 metros cuadrados, para responder al aumento de la demanda y mejorar los procesos de producción y envasado.

Incremento de plantilla

El crecimiento también se refleja en el empleo. En los últimos cinco años la empresa ha incorporado 18 nuevos profesionales, elevando su plantilla hasta los 45 trabajadores, un incremento del 66%. Entre ellos figuran perfiles especializados en áreas como química, microbiología y biotecnología, además de un equipo comercial formado por doce personas que da soporte a una amplia red de distribuidores.

Fundada en Zaragoza en 1998 por Ángel Vicente y José Remírez de Ganuza, Arvensis Agro se ha consolidado como una de las compañías aragonesas con mayor presencia exterior dentro del sector agroindustrial. Actualmente comercializa sus productos en más de 50 países de Europa, América, Asia y África, con mercados destacados como Brasil, Ecuador, Egipto o Ucrania. De hecho, las ventas internacionales ya representan alrededor del 80% de su facturación.

La empresa cerró 2025 con unas ventas de 20 millones de euros, once millones más que hace unos años, y aspira ahora a incrementar un 50% su volumen de negocio antes de finalizar la década. Para lograrlo ha destinado cerca de cinco millones de euros a inversiones en infraestructuras, tecnología y desarrollo de nuevos productos.

Agricultura ecológica

La innovación constituye uno de los principales ejes de la compañía. Arvensis Agro dispone de 499 fórmulas propias para la fabricación de soluciones destinadas a mejorar el rendimiento de los cultivos, de las que más de 150 cuentan con certificaciones para agricultura ecológica. Entre sus desarrollos destacan bioestimulantes basados en microorganismos o productos diseñados para reducir el impacto de la salinidad en los suelos agrícolas, una problemática cada vez más presente en numerosas zonas productoras.

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La inauguración de las nuevas instalaciones ha servido además para celebrar unas jornadas internas de innovación y formación, en las que la empresa ha reunido a profesionales y distribuidores para compartir avances tecnológicos y nuevas estrategias de desarrollo. Un encuentro que refleja la filosofía con la que la firma ha construido su crecimiento durante casi tres décadas: combinar investigación, cercanía al agricultor e internacionalización desde Aragón.