Azcón, sobre la sentencia de Ábalos: "Solo falta que los españoles puedan hablar en las urnas"

El presidente aragonés ha calificado de "condena rotunda" la decisión del Tribunal Supremo de imponer 24 años de prisión para el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el caso mascarillas.

El también líder del PP en Aragón se ha pronunciado a través de sus redes sociales después de hacerse pública la sentencia. "Condena rotunda por corrupción a quien fuera todopoderoso secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez", ha expresado. Y a continuación ha vuelto a pedir elecciones al presidente del Gobierno. "La Justicia ha actuado. Sólo falta que los españoles puedan hablar en las urnas", ha expresado el presidente aragonés.

La alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, también ha utilizado sus redes sociales para valorar la condena contra el exministro, su asesor y el comisionista Víctor de Aldama. "La primera de muchas sentencias condenatorias al entorno de P.S.", asevera la regidora zaragozana, que asegura que "el Estado de Derecho funciona" porque "la Guardia Civil investiga y el Tribunal Supremo condena".

Chueca insiste en que la sentencia que se ha dado a conocer este lunes "evidencia la corrupción de un Gobierno PSOE-Sumar sostenido por sus socios separatistas", a pesar de que los hechos investigados hacen referencia a la etapa previa a la coalición con Sumar (la condena se refiere al periodo de tiempo del gobierno del PSOE con Unidas Podemos). "Necesitamos elecciones ya", ha exigido Chueca, cerrando su comunicado de manera similar a Azcón.

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Desde el PSOE Aragón han declinado por ahora valorar la sentencia condenatoria al exministro Ábalos y se han remitido a las manifestaciones que se produzcan desde la dirección del partido. Así, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado a través de sus redes sociales una reflexión sobre las condenas de "24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP". "¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo", se ha preguntado Mínguez, que ha pedido no obstante que "quien la hace, que la pague por supuesto".