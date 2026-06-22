Borja impulsa su transformación sostenible con inversiones vinculadas a las energías renovables

La localidad de Borja ha impulsado su transformación energética, medioambiental y económica gracias a un plan impulsado por el ayuntamiento desde 2019 que ha movilizado más de 1,1 millones de euros de inversión privada en instalaciones fotovoltaicas y numerosos proyectos financiados con fondos de la Diputación de Zaragoza, europeos, estatales y autonómicos.

Uno de los principales ejes de esta transformación es el autoconsumo energético. Gracias a las bonificaciones municipales de hasta el 90% en determinados impuestos y tasas, familias y empresas han apostado por la instalación de sistemas solares para reducir emisiones, disminuir la dependencia energética y rebajar sus costes energéticos, ha informado la DPZ en una nota de prensa.

El ayuntamiento está renovando el alumbrado público y diversos edificios municipales mediante tecnología LED y sistemas inteligentes de gestión energética, unas actuaciones que permitirán reducir hasta un 73% el consumo eléctrico municipal y generar un ahorro cercano a los 140.000 euros anuales.

Entre las iniciativas en marcha figuran también la instalación de sistemas de aerotermia en equipamientos públicos, la incorporación de energías renovables en instalaciones municipales y la mejora de la eficiencia energética de distintos edificios.

En el ámbito deportivo, se está actuando en el campo de fútbol con nuevos focos de bajo consumo, baterías de almacenamiento energético y sistemas fotovoltaicos.

Flota municipal sostenible

En el campo de la movilidad sostenible, Borja ha incorporado vehículos eléctricos a la flota municipal, ha habilitado puntos de recarga y trabaja en nuevas infraestructuras para ampliar la red, especialmente en el casco histórico.

El compromiso medioambiental se completa con políticas de economía circular basadas en reducir, reutilizar y reciclar, la recuperación de zonas forestales afectadas por incendios y la creación de nuevos espacios verdes, entre ellos el futuro Parque de Sopez.

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Además, la implantación de un ciclo de Formación Profesional especializado en energías renovables busca favorecer la creación de empleo vinculado a la transición energética. A ello se suma la consolidación de Borja como referente en energía eólica y la promoción de nuevas oportunidades industriales relacionadas con el vehículo eléctrico, el almacenamiento energético y la movilidad sostenible.