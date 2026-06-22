La contaminación del aire repunta en Aragón por el cambio climático y la mayor combustión de petróleo

Ecologistas en Acción ha alertado este lunes de que la contaminación del aire ha repuntado en Aragón como consecuencia del cambio climático y una mayor combustión de petróleo, una tesitura en la que 950.000 aragoneses estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.

Así lo recoge el informe anual sobre la calidad del aire que realiza este colectivo, documento que señala que el área urbana de Zaragoza incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno, ha informado Ecologistas en Acción en una nota de prensa. El informe analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en toda España, entre ellas, 25 situadas en Aragón.

Este trabajo constara que la calidad del aire en la Comunidad empeoró en lo que respecta a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y, sobre todo, el ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019 y recuperando en algunos casos las concentraciones medias previas a la pandemia de la covid.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 70 % de la población aragonesa. Según la normativa todavía vigente, la estación de Alcañiz (Bajo Aragón), debido a las emisiones de la cantera de SYCA, superó por primera vez desde 2007 el valor límite diario establecido para las partículas PM10 en más de los 35 días permitidos o excepcionados. No obstante, desde Ecologistas en Acción han criticado que el Gobierno de Aragón derogó injustificadamente en 2025 el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Alcañiz.

Igualmente, este colectivo sostiene que, si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó el año pasado a la totalidad de la población y el territorio aragoneses. Las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población aragonesa.

Estas partículas presentaron la peor situación en el Bajo Aragón y el valle del Ebro, y la aglomeración de Zaragoza incumplió el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno. El ozono afectó a las áreas suburbanas y rurales del valle del Ebro, Pirineos y la cordillera Ibérica, a sotavento de la capital aragonesa.

En la estación El Picarral de Zaragoza se produjeron más de un centenar de superaciones del límite legal semihorario de sulfuro de hidrógeno (H2S) y 20 superaciones del límite diario de este contaminante. Algo que pone de manifiesto, ha señalado el colectivo, un importante problema de contaminación odorífera atribuido a la fábrica agroalimentaria de Tereos Iberia.

Además, Ecologistas en Acción realizó una campaña de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de Zaragoza, con el resultado de que la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire en cada ciudad. Algo que, a juicio de este colectivo, cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.