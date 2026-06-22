El Gobierno de Aragón confirma la tercera convocatoria de las Becas de Excelencia con 160 plazas para jóvenes

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido este lunes a nueve de los mejores expedientes de la PAU en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, acompañados de sus familias, para celebrar sus resultados y su excelencia académica. “La principal enhorabuena es a todos y todas los estudiantes; la segunda, a vuestros padres; y la tercera, a vuestros profesores que, sin ningún género de dudas, han ejercido una labor fundamental”, ha destacado.

En el marco de esta recepción, el presidente se ha referido a la consolidación de las Becas de Excelencia, una iniciativa que se puso en marcha el pasado curso 2024/25 con el objetivo de premiar el alto rendimiento, incentivar la mejora continua y fomentar la retención del talento joven en la Comunidad Autónoma.

“Unas becas que van a ayudar a aquellos que quieran estudiar y a recompensar a aquellos que han tenido las mejores notas. Son 160 las becas que vamos a dar: 155 para aquellos que empiezan a estudiar un grado y 5 para los alumnos de máster. Vamos a destinar 400.000 euros a premiar la excelencia y el talento”.

La convocatoria de este año, que será ya la tercera, se publicará en las próximas semanas e incluye un total de 160 becas, 30 más respecto a la primera edición; 155 de ellas están destinadas a estudiantes de nuevo ingreso en grados dentro del sistema universitario de Aragón y otras 5 a estudiantes de máster. Cada beca cuenta con una asignación individual de 2.500 euros y el programa tiene un presupuesto total de 400.000 euros.

Para optar a estas ayudas en la modalidad de grado, los estudiantes deben tener vecindad administrativa en Aragón, acceder por primera vez a un grado presencial bien en la Universidad de Zaragoza o en la Universidad San Jorge y haber obtenido una nota de acceso igual o superior a 9 puntos; en el caso de los másteres, se requiere una nota media de grado de al menos 9 puntos. Estas becas son compatibles con las ayudas de movilidad del Gobierno de Aragón y las del Ministerio de Educación.

Mejores notas en la PAU de 2026

Han asistido a este encuentro Blanca Pérez Gaya, del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza, que ha obtenido en la prueba nota más alta de Aragón, con un 13,954; Adrián Ligorred Obedé, del IES Gallicum de Zuera (13,95); Marilia Barrera Martín, del Colegio Santa María del Pilar, de Zaragoza (13,94); Vega Brun Lope, del IES Pirineos de Jaca (13,895); Alejandra Bagé Longines (13,826) y Lucía Martínez Escartín (13,82), ambas alumnas del Colegio Altoaragón de Huesca; Pablo Mor Chocos (13,712), del IES Francés de Aranda de Teruel; Ainara Romero Chillón, del IES Bajo Aragón de Alcañiz (13,506) y Esther Miguel Cortés, del IES Pablo Serrano de Andorra (13,396). No han podido estar presentes otros dos estudiantes, Pablo Campos Maynar (13,947), del Colegio Romareda, en Zaragoza, y Lydia Gallego Sánchez-Toril (13,56), del IES Salvador Victoria, de Monreal del Campo.

El presidente Azcón ha resaltado la apuesta del Gobierno de Aragón por las titulaciones STEM –acrónimo de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas– respecto al curso 2023/24: en concreto, se han creado 100 plazas más en los campus de Zaragoza y Teruel para estudiar Ingeniería Informática, 40 nuevas en Matemáticas y otras 15 en Física; a estas plazas se añaden las 45 que a partir del próximo septiembre incorpora el grado de Medicina en Teruel.