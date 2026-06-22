Ya hay fecha para el cobro de los 2,1 millones en ayudas por las lluvias torrenciales de 2025 en Aragón
El Gobierno de Aragón se compromete a hacer los pagos en el próximo mes de julio a las infraestructuras agrícolas afectadas, un año después de los episodios
Un año después de las inundaciones que afectaron gravemente a varios municipios aragoneses, como Letux o Azuara, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha iniciado la fase final de tramitación para el abono de las ayudas destinadas a los afectados por los episodios tormentosos registrados los días 13 y 14 de junio y 11 y 12 de julio de 2025 en distintas zonas de Aragón. El importe conjunto de estos pagos asciende a 2.111.153,66 euros. Las ayudas corresponden tanto a pérdidas en producciones agrícolas como a daños en infraestructuras de explotaciones agrarias.
En el caso del episodio de junio, se abonará el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 301.510,69 euros, correspondiente a 133 beneficiarios. Además, se realizará un pago parcial por daños en infraestructuras, anticipos y pagos finales, por importe de 1.518.774,25 euros, correspondiente a 105 beneficiarios.
Respecto al episodio de julio, se abonará el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 220.645,76 euros, correspondiente a 84 beneficiarios. También se realizará un pago parcial por daños en infraestructuras por importe de 70.222,96 euros, correspondiente a 11 beneficiarios.
Pagos parciales en julio
Estos expedientes se encuentran ya en la fase final de tramitación administrativa y los pagos se realizarán a lo largo del mes de julio. En el caso de las ayudas por daños en infraestructuras, los pagos son parciales porque dependen de la ejecución de las reparaciones y de la presentación de la solicitud de pago correspondiente por parte de cada beneficiario.
Las ayudas se activaron para compensar pérdidas en producciones agrícolas y contribuir a la reposición de daños en infraestructuras de explotaciones afectadas, principalmente por arrastres de tierras y otros desperfectos derivados de las lluvias torrenciales.
La convocatoria correspondiente al episodio de junio fue resuelta el 2 de marzo de 2026 y cuenta con un plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre de 2026. Por su parte, la convocatoria relativa al episodio de julio fue resuelta el 18 de marzo de 2026 y tiene plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026. El Gobierno de Aragón continuará tramitando los expedientes pendientes conforme se ejecuten las reparaciones y se presenten las solicitudes de pago correspondientes.
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