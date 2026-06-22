La historia vuelve a cobrar vida en Caspe seis siglos después
Del 26 al 28 de junio la localidad regresa al siglo XV con una de sus fiestas más emblemáticas, el Compromiso de Caspe. Los mercados medievales, las vestimentas y la ambientación aportan rigor histórico a una tradición que atrae cada año a alrededor de 20.000 visitantes
En Caspe la historia no se cuenta si no que cobra vida. Un año más, esta localidad zaragozana se prepara para retroceder a la Edad Media y recordar uno de los acontecimientos históricos más importantes en la localidad, el Compromiso de Caspe. Mercados medievales, tabernas y tascas y vestimentas de la época llenarán las calles de color y ambiente atrayendo a alrededor de 20.000 visitantes del 26 al 28 de junio.
Declarado como Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2004, el Compromiso de Caspe rememora el proceso que en 1412 resolvió la sucesión al trono de la Corona de Aragón tras la muerte sin heredero del rey Martín I. Este acontecimiento situó a Caspe como epicentro político en su tiempo, un hecho histórico que todavía se recuerda más de seis siglos después.
Durante tres días, la historia para de ser un relato escrito a convertirse en una experiencia inversiva que hace partícipe de este acto tanto a los vecinos del pueblo como a los visitantes.
Un auténtico viaje en el tiempo
El rigor histórico es una de las señas de identidad de esta festividad. La indumentaria de los vecinos, el carácter ceremonial y la ambientación han sido cuidadosamente documentados para ofrecer al visitante una experiencia innovadora y veraz, en la que no solo se observa, sino que se participa. El resultado es un viaje al siglo XV que combina rigor, emoción y divulgación, situando este evento en un nivel poco habitual dentro del panorama nacional.
Este año, como novedad se incluirán visitas guiadas teatralizadas que aportarán entretenimiento y rigor a la experiencia haciendo que los visitantes se adentren de lleno en la Edad Media. Además, el acto central tendrá nuevas tramas y se renovarán las tradicionales farsas.
Aunque este año viene cargado de novedades, el Compromiso de Caspe seguirá manteniendo su esencia con tradiciones como las tabernas y tascas, los correfocs o la Cañada Real de Caspe.
Compromisaria de honor 2026
Una de las protagonistas de esta edición será la escritora Rosario Raro, elegida como compromisaria de honor por el Ayuntamiento de Caspe. La autora, que ha recibido varios reconocimientos como el Premio Azorín de Novela 2025, ha sido elegida por dar visibilidad de manera excepcional la conexión entre los territorios históricos de la Corona de Aragón.
Nacida en Segorbe, su obra ha contribuido de forma decisiva a la recuperación del patrimonio histórico de Aragón, especialmente en el entorno de Canfranc y el Alto Aragón.
Además de su vínculo con Aragón, su ascendencia materna la ha conectado con Barcelona, reforzando simbólicamente la unión de los territorios históricos que confluyen en el Compromiso. Por encima de todo, el consistorio justifica su elección por su defensa de la palabra como herramienta para construir la paz, un valor profundamente ligado al espíritu de esta fiesta.
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