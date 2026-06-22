Huesca entrega las llaves de las primeras 27 viviendas públicas de La Merced: "Voy a ahorrarme mucho dinero con esta nueva casa"

La promoción pública de La Merced ha entregado este lunes las llaves de 27 viviendas de alquiler asequible en Huesca, donde se han vivido escenas de emoción de sus nuevos moradores, quienes han asegurado estar muy felices de obtener este tipo de hogar porque actualmente "los alquileres están por las nubes".

Entre personas buscando con ilusión las placas con sus nombres en los buzones de un edificio se encontraba María Nela, una de las beneficiarias de una vivienda en esta promoción pública en el antiguo solar del cuartel de La Merced. En declaraciones a EFE, ha asegurado que ha sido un proceso "largo" porque el sorteo y concesión fue el pasado mes de octubre y estaba prevista la entrega de las llaves para el pasado mes de mayo, pero aún así se ha mostrado "muy feliz".

"Personalmente es una suerte. Hoy en día los alquileres están por las nubes en Huesca", ha sostenido la nueva moradora, quien empezará a vivir en un piso de dos habitaciones por el que va a pagar 420 euros de alquiler.

Otra nueva vecina de La Merced, Carolina Mega, ha lamentado el "largo" proceso hasta poder entrar a su nueva casa, ya que llegó a estar "desesperada" por el gran volumen de papeles y documentación exigida. "Hemos tenido que esperar bastante pero finalmente ha llegado el día y ya estamos aquí. Estoy agradecida porque los jóvenes tenemos muchas dificultades para independizarnos. Me siento afortunada", ha confesado.

Por otro lado, Olga, otra de las nuevas vecinas de La Merced, ha indicado que se encontraba aliviada tras encontrar una vivienda con un precio de alquiler más barato que el que paga actualmente y ha lamentado la "difícil" situación de acceso a una vivienda digna. "Voy a ahorrarme mucho dinero con esta nueva casa. En la que vivía hasta ahora pagaba más de 600 euros y porque llevábamos muchos años en ella", ha añadido la nueva vecina, quien se traslada a esta promoción pública con su familia a un hogar con tres habitaciones con garaje y trastero.

La promoción alcanzará las 88 viviendas

La promoción pública de La Merced la forman tres fases de un proyecto que alcanzará los 88 hogares y que suma una inversión de 14 millones de euros financiada mediante la colaboración de las administraciones estatal, autonómica y local. Busca ampliar el parque de alquiler asequible en Huesca para contribuir a la revitalización del entorno del barrio de San Lorenzo de Huesca.

Durante su intervención, el consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López ha felicitado a los nuevos inquilinos, destacando que "hoy comienzan una nueva etapa en unos hogares eficientes y de primera calidad".

Esta entrega de 27 pisos corresponde a la primera fase de un proyecto más amplio que contempla un total de 88 viviendas públicas en los antiguos terrenos del cuartel de La Merced. En estos momentos se ultima la construcción de las 61 viviendas de las fases II y III que quedarán finalizadas a lo largo de este verano.

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"Quiero decir que estas 88 viviendas de La Merced son solo el primer paso en el camino hacia la solución definitiva, un paso decisivo en el que el Gobierno de Aragón ha aportado 13,7 de los 18,4 millones de euros, casi el 75% del total de la inversión", ha defendido López.