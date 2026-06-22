Javier San Román, técnico de la CHE, sobre bañarse en el Ebro en plena ola de calor: "No hace falta autorización"

La nueva ola de calor que está padeciendo Europa -en el caso de España es la primera desde este pasado domingo- ha vuelto a dejar imágenes tan llamativas como habituales en París, la capital francesa, con centenares de personas refrescándose en el Sena. En realidad, en otras capitales y ciudades europeas no es extraño ver a ciudadanos refrescándose en sus ríos. como el Rin, en el caso de Basilea, o el Danubio, en Viena. Hubo otro tiempo en el que en Zaragoza también era frecuente ver estas escenas en el Ebro durante el verano.

¿Sería posible que se volvieran a dar hoy en día para ayudar a sofocar las altas temperaturas? ¿Está prohibido? La Ley de Aguas contempla el baño como un "uso común", lo que implica que "no hace falta autorización" de la Administración para refrescarse en ríos, lagos o embalses. Pero esto no pasa en todas las zonas de baño potencial, que está prohibido. Javier San Román, técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), enumera algunos ejemplos: "El entorno de las presas, cerca de los órganos de desagüe, en canales y también en balsas de riego".

En otras palabras, llevado al caso de Zaragoza, sí está permitido el baño en el Ebro, aunque bajo responsabilidad personal y sabiendo que implica un riesgo, pero no en el Canal Imperial. La peligrosidad de escoger estos lugares para refrescarse lo demuestran los sucesos, sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, cuando la Unidad de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza rescató el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal Imperial a la altura de La Cartuja Baja.

Lugares prohibidos

Además de los citados, San Román cita otros lugares donde hay que extremar la precaución, como las centrales hidroeléctricas, "porque puede haber aumentos bruscos de caudal o también cerca de las derivaciones de estas centrales".

"Puede haber momentos en los que se deriva el agua y otros en los que no se deriva y el agua salta por el azud y nos viene al río en el que podemos estar nosotros bañándonos", explica.

La CHE alerta del riesgo de bañarse en los ríos: ""Se sedimentan, por ejemplo, en ciertas pozas y pueden no tener la misma profundidad que el año anterior"

Desde la CHE enfatizan además que "un río no es el mar ni una piscina", sino un medio natural que cambia de un año para otro. "Se sedimentan, por ejemplo, en ciertas pozas. Pueden no tener la misma profundidad que el año anterior. Puede haber troncos, puede haber ramas que hacen que sea peligroso a veces, o que haya que andar con mucha precaución a la hora de entrar en los ríos", detalla San Román.

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Especial cuidado hay que tener con los niños, por eso desde la Confederación del Ebro recomiendan bañarse en zonas controladas, las llamadas zonas de baño, que cada comunidad autónoma define dentro de sus límites, que en el caso de Aragón son 18 puntos distribuidos en las tres provincias y que gozan de una calificación de "suficiente", "buena", o "excelente". "Son los lugares más adecuados para bañarse con tranquilidad y con seguridad".