La Muela destina casi 7 millones para el sellado del vertedero, el nuevo velatorio y la mejora de una plaza

El pleno del Ayuntamiento de La Muela ha aprobado recientemente una modificación presupuestaria por importe de 6.965.143,57 euros, financiada íntegramente con cargo al remanente positivo de tesorería municipal, que asciende a 18.440.930,94 euros. La modificación permitirá impulsar tres actuaciones estratégicas para el municipio en materia medioambiental, de equipamientos públicos y de mejora urbana, con el objetivo de reforzar los servicios municipales y seguir elevando la calidad de vida de los vecinos.

El alcalde de La Muela, Adrián Tello (CHA), señala que "esta inversión demuestra una gestión económica responsable que nos permite destinar recursos a proyectos importantes para el presente y el futuro del municipio. Actuamos sobre una demanda histórica como el vertedero de Sora y seguimos mejorando los equipamientos y espacios públicos que utilizan nuestros vecinos".

La principal partida de la modificación presupuestaria, dotada con 4.718.272,96 euros, se destina a la ejecución de las obras necesarias para el sellado y clausura definitiva del vertedero de Sora, ubicado en la parcela 111 del polígono 26 del monte de utilidad pública de La Plana.

Se trata de una actuación pendiente desde hace años y vinculada al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. El vertedero cuenta con un volumen estimado de 569.579,43 metros cúbicos y su situación viene ya del año 2005.

Las obras contemplan la impermeabilización de toda la superficie mediante una capa de geocompuesto bentonítico impermeable que evitará la infiltración de aguas pluviales en la masa de residuos, minimizando así el riesgo de generación de lixiviados. El proyecto cuenta ya con la autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

Nuevo velatorio y urbanización de la plaza Moncayo

La segunda actuación aprobada corresponde a la construcción de un nuevo velatorio municipal, con una inversión de 1.366.617,95 euros. El edificio se proyecta como un equipamiento público moderno y funcional que permitirá ofrecer un servicio más adecuado a las familias de La Muela.

El futuro velatorio dispondrá de dos salas de velatorio, recepción, vestíbulos públicos y privados, sala de tanatoestética, espacio para túmulos frigoríficos, dependencias técnicas, aseos, zonas exteriores para ceremonias y un área de restauración de autoservicio, entre otros servicios.

La actuación dispone ya de la correspondiente Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas emitida por el INAGA.

La tercera actuación contempla la reurbanización de la plaza Moncayo, en la urbanización Urcamusa, con una inversión de 880.252,66 euros. El proyecto transformará el actual espacio, que hoy funciona principalmente como una rotonda de acceso a la urbanización, en una plaza pública de referencia para los vecinos de la zona sur de Alto de La Muela.

La actuación priorizará el uso peatonal y convertirá este enclave en un espacio de encuentro, convivencia y esparcimiento. Las obras se desarrollarán sobre una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados y permitirán dotar a este sector residencial de un entorno más accesible, seguro y adaptado a las necesidades de sus residentes.

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"Con estas actuaciones avanzamos en tres ámbitos fundamentales para La Muela: la protección medioambiental, la mejora de los servicios públicos y la creación de espacios urbanos de calidad para nuestros vecinos", concluye Adrián Tello.