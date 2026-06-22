Quién es quién en el nuevo PP de Teruel: Emma Buj se rodea de alcaldes y Alberto Herrero y Miguel Ángel Estevan ganan peso

El Partido Popular de Teruel abre nueva etapa con Emma Buj al frente, después de un congreso celebrado este fin de semana en el que el partido pone ya en marcha la maquinaria orgánica para preparar las elecciones municipales del próximo año. En un nuevo proyecto político donde salen algunos históricos de la formación conservadora en la provincia turolense, la alcaldesa de Teruel se ha rodeado de alcaldes en el nuevo organigrama, con dos nombres propios que ganan peso: el diputado nacional y alcalde de Calanda, Alberto Herrero, y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

En un cónclave marcado por la última crisis desatada en el PP fruto del fichaje del presidente del PAR, el turolense Alberto Izquierdo, como asesor personal de Jorge Azcón, Buj prescinde de algunos representantes históricos del partido, como el exalcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, que deja de formar parte del organigrama y quien tampoco estuvo en las listas autonómicas.

Otros representantes del PP en la provincia de Teruel, que ya estaban en posiciones destacadas del proyecto del expresidente Joaquín Juste, mantiene su peso en la estructura orgánica e, incluso, lo mejoran con Buj. El propio Juste se mantiene como presidente del Comité Asesor, un cargo más simbólico que de peso político y que se enmarca dentro de una transición sin ruido, como es habitual en el PP.

Alberto Herrero, actual diputado nacional por el PP en la provincia de Teruel y alcalde de Calanda será la mano derecha de Buj al ostentar la secretaría general. Además, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, que ya era vicesecretario de acción electoral con Juste, pasa a ser el coordinador adjunto del partido. El tridente que acompaña a Buj se cierra con Rosa Sánchez, que ocupa en esta nueva etapa la vicesecretaría de Organización, mientras en el proyecto anterior era la responsable de Despoblación.

Además, el histórico Jesús Fuertes, diputado autonómico, secretario de Organización con Juste, será ahora el responsable de Estudios y Programas. Juan Carlos Cruzado, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Teruel y uno de los pesos pesados de Buj en la corporación municipal, será el portavoz del PP a nivel provincial.

El PP de Teruel sigue confiando en sus alcaldes, principalmente. Así, dentro de las vicesecretarías del Comité Provincial del PP de Teruel destacan también José Luis Alvir en Acción electoral; Raquel Clemente, en Políticas Sectoriales; Rubén Navarro en Reto demográfico; Jesús Puyol, en Coordinación institucional; Carlos Boné, en Comunicación; Silvia Casas, en Desarrollo económico; Anabel Fernández, en Seguridad Ciudadana; y Carmen Romero, en Políticas Sociales.

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El exalcalde de Teruel y exconsejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, que abandona la actividad política de primera línea y se jubila, sigue acompañando el proyecto de Buj como presidente del Comité Electoral del PP de Teruel, un cargo simbólico en el que habitualmente los populares eligen a cargos destacados y de larga trayectoria del partido.