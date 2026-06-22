El Parque Nacional de Ordesa acumula ya nueve meses sin dirección a las puertas de la temporada alta

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido acumula nueve meses sin dirección después del repentino fallecimiento el pasado año de su entonces responsable, Elena Villagrasa. El anterior consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Manuel Blasco, no nombró su sucesor. Y casi dos meses después de la formación del nuevo Ejecutivo PP-Vox, que deja en manos de la ultraderecha la cartera de Medio Ambiente, tampoco se ha producido un nombramiento para dirigir el espacio natural protegido más destacado de Aragón.

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón y portavoz en el área de Medio Ambiente, Marcel Iglesias, ha criticado este lunes la "dejadez" del Gobierno de Azcón en relación a la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que lleva nueve meses sin nadie al frente tras el fallecimiento repentino de su anterior directora y ha exigido que nombre "de la forma más inmediata posible" a una nueva persona en la dirección.

Iglesias ha calificado de "incomprensible" que el Ejecutivo autonómico mantenga sin dirección al espacio natural "más emblemático" de la comunidad autónoma y uno de los más importantes de España, especialmente en unas fechas en las que recibe la gran mayoría de las 600.000 visitantes que llegan a lo largo del año a este paraje natural.

En sus palabras, que el Gobierno de Aragón no haya nombrado un nuevo director en nueve meses es "intolerable" y denota "una dejadez absoluta" hacia el Parque Nacional, hacia sus trabajadores y, sobre todo, hacia la Comarca del Sobrarbe y hacia todo el Pirineo.

Para el diputado socialista, el principal problema radica en la gestión diaria del espacio natural, que es "importantísima" tanto en la conservación de la biodiversidad, que es el elemento central, como en la gestión del "gran flujo" de visitantes que tiene el parque.

El diputado socialista, Marcel Iglesias. / PSOE Aragón

Esta situación lleva a que los trabajadores tienen actualmente "una falta de referente" en un momento en el que están pendientes cuestiones "muy importantes" como el desarrollo del Plan de Movilidad, aprobado en 2024 tras un "importante" proceso participativo iniciado en la anterior legislatura, y que "desde luego tiene que desarrollarse" porque de ello va a depender que la cantidad de visitantes sea compatible con la preservación del espacio o repartirlos entre las distintas entradas y zonas del Parque para evitar que se convierta en un "lugar masificado".

"No hay, al no haber director, una interlocución directa con los ayuntamientos ni con todos los actores que están implicados en el Parque", ha añadido Iglesias, a la vez que ha lamentado que hace "prácticamente un año" que no se reúne el Patronato y que los voluntarios de Cruz Roja que atienden a las personas accidentadas en el espacio natural, que tampoco van a poder estar "donde siempre", en las instalaciones del antiguo parador, por la falta de dirección.

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El representante del PSOE ha exigido que el nombramiento se produzca "inmediatamente" para que el Parque Nacional pueda actuar durante este verano "con una dirección clara" y porque es "absolutamente intolerable" que no se haya nombrado a nadie al frente en nueve meses.