Las propuestas de Fapar tras el caso IES Ítaca de Zaragoza: al menos dos docentes durante las extraescolares

Diferenciación y ratios. Son los dos puntos principales que Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) ha sugerido regular a Educación sobre las actividades extraescolares y complementarias. Desde las AMPAS solicitan al departamento que defina con claridad los dos tipos y que haya un mínimo de dos docentes que acompañen a los alumnos en cada salida del centro. Estas sugerencias las han realizado en respuesta a una petición que Educación hizo a comienzos de mes a distintos miembros de la comunidad educativa con el fin de recabar aportaciones para establecer una regulación. El plazo terminó este sábado. La consejería indicó que en julio volvería a reunirse con los sindicatos, entonces con un borrador en mano.

Las aportaciones que han realizado desde Fapar para regular las actividades extraescolares y complementarias en Aragón, que ha vuelto al debate al conocerse la imputación de dos docentes del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente a raíz de la muerte de un alumno en un viaje escolar en 2022, se dividen en dos.

La primera de ella es que se establezcan "muy claramente las diferencias entre unas y otras", informan desde Fapar. Las complementarias son aquellas que se realizan dentro del horario lectivo y tienen una función de aprendizaje, y las extraescolares se desarrollan fuera de las horas de clase y su finalidad es más lúdica. "Ahora mismo la norma dice que ambas son responsabilidad del centro", apuntan desde la federación.

Por eso solicitan que determine quién las organiza y quién participa, y lanzan su opinión al respecto. "Creemos que en las complementarias deben participar los docentes, porque tienen un carácter más educativo, y luego habría que delimitar si pueden ir además acompañantes de la comunidad educativa o de fuera de la misma (familias, monitores contratados, etc.)", comparten. A su juicio es clave para, si se produce algún incidente, saber precisar responsabilidades.

Además, proponen que las actividades complementarias y extraescolares pasen por Consejo Escolar y que sus integrantes también puedan hacer sugerencias. Y en línea con las responsabilidades, demandan que haya una cobertura legal por parte del Departamento de Educación en caso de que estas estén organizadas por los centros educativos.

Las ratios

El otro punto en el que ponen el foco son las ratios, que ahora dependen de cada centro educativo y que Fapar solicita "unificar". A Educación le plantean como punto de partida que en todas las actividades complementarias que impliquen salir del centro educativo haya al menos dos profesores con independencia del número de estudiantes que participen. A partir de esta base, proponen las siguientes horquillas: un docente más por cada 15 alumnos en Infantil (3/15), un docente más por cada 20 alumnos en Primaria (3/20) y un docente más por cada 25 alumnos en Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato (3/25).

A ello suman que si la actividad es con pernocta "pueda haber un profesor extra", y consideran que deben valorarse también las necesidades del alumnado que participe. "Es para que se añada algún refuerzo si es necesario, incluso si no es un alumno diagnosticado pero es movido o tiene alguna circunstancia, que valoren los profesores porque los conocen", indican.

Desde Fapar no han hecho sugerencias respecto a cuestiones de remuneración o permisos porque consideran que no es de su competencia y que esa negociación corresponde a los sindicatos. "No es porque pensemos que no ha de haberla, sino porque es su ámbito", aclaran.

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Aunque no lo han hecho en este listado de sugerencias, Fapar también ha solicitado a la consejera de Educación, Carmen Susín, que en caso de que la regulación de estas actividades no pueda estar lista en septiembre, como así se prevé que sea, traslade a los centros "algún tipo de certeza o de ánimo para evitar que en octubre, al no haber regulación, no se programen salidas". "Sería dejar un año en blanco", apuntan. La federación celebra que el Gobierno se haya puesto a trabajar en este respecto, pero temen que se cancele la programación.