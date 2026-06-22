El PSOE Aragón reacciona a la sentencia de Ábalos diez horas después: “Quien la hace, la paga”

El PSOE en Aragón se ha pronunciado este lunes sobre la sentencia del caso mascarillas diez horas después de que fuera difundida. Así, tras una reunión de la comisión Ejecutiva regional, los socialistas han reiterado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales y reafirma su compromiso con un principio irrenunciable para esta organización: quien la hace, la paga".

En un comunicado han defendido que la Justicia ha hablado y sus resoluciones "deben respetarse y cumplirse". Sin una comunicación previa a la prensa han indicado que la posición del PSOE "ha sido clara" desde el primer momento. "Tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular", escriben..

Así, desde el PSOE en Aragón indican que no se reconocen en quienes traicionan la confianza de la ciudadanía. "El PSOE son miles de militantes, concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas que cada día trabajan con honestidad y compromiso para mejorar la vida de la ciudadanía", han difundido.

Para la formación "ninguna conducta individual puede empañar el trabajo, la dedicación y la vocación de servicio de quienes ejercen la política con responsabilidad y ejemplaridad desde los ayuntamientos, las comarcas, las diputaciones y el resto de instituciones".

La cúpula del partido se ha reunido como paso previo a la reunión de la Ejecutiva Federal de este sábado, en Madrid, donde los socialistas abordarán no solo las últimas sentencias judiciales y cómo afectan al partido, sino la estrategia electoral para el próximo ciclo, desde las municipales que se celebrarán en toda España hasta las convocatorias autonómicas que en Aragón no tendrán lugar tras el adelanto del 8F.

Fuentes del partido en Aragón confirman que las tres federaciones aragonesas celebrarán primarias el próximo otoño, en las que se elegirá a los candidatos o candidatas a las alcaldías de Huesca, Zaragoza y Teruel, las únicas tres ciudades aragonesas de más de 20.000 habitantes, el requisito que marcan los estatutos del PSOE para tener que convocar el proceso de elección interna.

En Aragón, en una reciente entrevista con este diario, la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, evitó dar su apoyo a ningún candidato, tampoco a la portavoz de Zaragoza, Lola Ranera, como respeto a ese proceso de primarias.