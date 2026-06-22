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La Universidad de Zaragoza prevé climatizar todas sus aulas para 2027

La rectora Rosa Bolea considera que entre este año y el que viene se pueda acabar la instalación de los equipos de climatización para hacer del campus un refugio climático

EXAMENES DELA PAU SELECTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, FACULTAD DE EDUCACION, PAU, EVAU, ESTUDIANTES, PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

EXAMENES DELA PAU SELECTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, FACULTAD DE EDUCACION, PAU, EVAU, ESTUDIANTES, PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD / Jaime Galindo / EPA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Universidad de Zaragoza prevé climatizar "el cien por cien" de las aulas en los centros de la institución para el próximo año. Así lo ha indicado la rectora de la institución universitaria, Rosa Bolea, que ha expresado que la "proyección" es que "entre este y el año que viene" estén climatizadas el "cien por cien" de las aulas de todos los centros.

Así lo ha indicado Bolea este lunes en una rueda de prensa en la que, además del objetivo de climatizar la totalidad de las aulas, ha manifestado que, ante los episodios de calor extremo en la capital aragonesa, como el de la ola de calor prevista para esta semana, "tenemos refugios climáticos" para que profesores e investigadores desarrollen su labor estos meses "sin ningún problema" y, por supuesto, los estudiantes que se enfrentan estos días a los exámenes extraordinarios.

Traslado de exámanes

Ha aclarado que desde el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad se designan "lugares o aulas que van a estar climatizados durante todo el tiempo para, por ejemplo, poder mover allí exámenes que iban a realizarse en un espacio sin climatizar". Asimismo, desde el Rectorado se establece una hoja de ruta "perfectamente clara para que todos los decanos y directores de centros sepan cuál es su refugio climático".

Rosa Bolea ha explicado que, desde su llegada al Rectorado de la Universidad de Zaragoza en 2025, se estableció un Plan de Refugio Climático dentro de los centros de la institución universitaria y "está muy avanzado, porque entendimos el año pasado que teníamos que derivar gran parte de la financiación a este problema".

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Ha reconocido que existen diferencias entre distintos centros, puesto que "algunos tienen ya todas las aulas climatizadas", como es el caso de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, "y en otros centros están parcialmente climatizadas". Acerca de los laboratorios, Bolea ha indicado que "tienen equipos singulares y están climatizados, porque si no, no podríamos seguir con la investigación".

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