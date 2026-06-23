Aragón lanza un nuevo sistema con IA para obtener el PIN Salud sin ir al centro médico

Un paso más hacia la digitalización. El Gobierno de Aragón ha desarrollado una nueva aplicación inteligente para obtener el PIN Salud, que es una clave de seguridad que va asociada a la tarjeta sanitaria y que se emplea para acceder a los portales de salud digitales Salud Informa o la Carpeta del Salud. Se trata de un sistema de vídeo-identificación que la directora general de Administración y Aplicaciones Corporativas de la DGA, Marian Rincón, ha descrito como "muy simple para el usuario, pero robusto en cuanto a seguridad".

Según ha informado el director general de Salud Pública, Joaquín Velilla, el uso del PIN Salud tuvo un "crecimiento exponencial" a partir de la pandemia de covid (2020), y ahora en torno 900.0000 usuarios lo utilizan. "Casi todos los aragoneses tienen un PIN Salud", ha concluido. Sin embargo, todavía hay ciudadanos que no tienen esta clave y que acuden de manera presencial a sus centros sanitarios para poder obtener la identificación. El nuevo sistema de videoidentificación tiene como fin "eliminar las barreras que impiden a la ciudadanía utilizar los servicios digitales", ha explicado Rincón.

Pasos a seguir

Para obtener el PIN Salud con el nuevo sistema se necesita la tarjeta sanitaria y un móvil con cámara. No se requiere instalar ningún software adicional. Los pasos son los siguientes: primero se deben aceptar los términos legales que garanticen el cumplimiento normativo, se adjuntan los datos de contacto (un correo electrónico y datos generales de persona), se verifican estos datos por correo electrónico, se muestra el DNI por el reverso y anverso ante la cámara móvil para que una tecnología que emplea Inteligencia Artificial (IA) los contraste con la base de datos sanitaria, se realiza una verificación biométrica (hacerse un selfie siguiendo las instrucciones del sistema) que la herramienta compara con la foto del documento de identidad, y se obtiene el PIN Salud por e-mail.

En caso de que el sistema falle y no identifique los datos faciales de la persona solicitante, no se obtendrá el PIN Salud de forma automática y se deberá hacer una revisión. El Salud se pondrá en contacto con el ciudadano.

Los requisitos para poder solicitar la clave a través del nuevo sistema son: ser mayor de edad y tener capacidad plena para obrar, ser titular de la tarjeta sanitaria y disponer de móvil con cámara y conexión a internet. Se trata de un sistema remoto que se ha desarrollado en la nube, que es gratuito y que tiene "todas las garantías de uso", ha explicado Rincón.

Seguridad

La directora general de Administración y Aplicaciones Coporativas ha afirmado que esta nueva herramienta "es tan seguro como presentarte en persona" ya que utiliza datos, documentos, biometría facial y vídeo, lo que hace a Sanidad tener la "seguridad absoluta de que la persona es quien dice ser".

El desarrollo de este nuevo sistema, realizado por los departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y el de Sanidad de forma conjunta, busca "facilitar la cercanía de la administración con el ciudadano" y evitar desplazamientos. Velilla ha concretado que Salud Informa registra en torno a 400.000 accesos al mes, y que 125.000 usuarios han accedido a ella este año a través del PIN Salud.

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"Es otro avance más en facilitar al usuario esa accesibilidad y evitar el desplazamiento a centros de salud, evitando esa carga administrativa que tienen todos los profesionales en los centros de salud, y basado siempre en el sistema de identificacion de lo que eres, que es una cara, lo que tienes, que es el DNI, y lo que sabes, que en este caso es el código de identificación autónomo, que es el AR, por lo que todo queda dentro del marco de seguridad", ha concluido Velilla.