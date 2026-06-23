Caspe renueva la historia del Compromiso con nuevas tramas, farsas y visitas patrimoniales

Caspe volverá a convertirse los días 26, 27 y 28 de junio en el gran escenario histórico de la Corona de Aragón con la celebración de la XXIX Conmemoración del Compromiso de Caspe, Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2004 y Placa al Mérito Turístico 2025, y una de las recreaciones históricas más rigurosas y auténticas de España.

La edición de 2026 llega con una programación pensada para volver a transformar calles, plazas, barrios y espacios patrimoniales en una villa medieval viva, participativa y abierta a todos los públicos. Recreación histórica, patrimonio, teatro popular, gastronomía, mercado medieval, espectáculos de fuego, visitas teatralizadas, talleres, farsas y participación ciudadana volverán a dar forma a una cita que cada año atrae a más de 20.000 visitantes.

Uno de los grandes nombres de esta edición será la escritora Rosario Raro, Premio Azorín de Novela 2025, que ejercerá como Compromisaria de Honor 2026 y será la encargada de pronunciar el pregón institucional la noche del viernes. Su presencia refuerza el vínculo entre historia, literatura, territorio y palabra, valores muy presentes en el espíritu del Compromiso de Caspe.

El acto central de la Conmemoración, “El Compromiso de Caspe: La elección de un Rey”, incorporará este año nuevas tramas que permitirán al público adentrarse con mayor profundidad en el contexto político, emocional y humano que rodeó la crisis sucesoria de 1412.

La obra amplía su mirada con la introducción de “Los niños del Rey”, una escena que refuerza la participación infantil y acerca la importancia del Compromiso a las nuevas generaciones. A través de sus preguntas y reflexiones, el relato conecta la historia con la mirada más cercana de la villa medieval.

Junto a esta novedad, se incorporan escenas que muestran la tensión política, las alianzas, los intereses familiares y las consecuencias personales de una corona sin heredero. Tramas como “La amante del Rey”, “El luto y la lucha” o “Concordia y Compromiso” permitirán comprender mejor el clima de incertidumbre, dolor, ambición y negociación que precedió a la elección de Fernando de Trastámara.

Esta obra central es posible gracias a la participación de más de 100 personas voluntarias y recreacionistas, tanto locales como procedentes de otras villas, que se implican al máximo en su preparación y puesta en escena. Durante semanas, trabajan en ensayos, coordinación, vestuario, ambientación y recreación para dar vida a uno de los momentos más importantes de la historia de Caspe.

Con estas incorporaciones, la obra central gana intensidad narrativa y ofrece una visión más completa del Compromiso de Caspe, no solo como un gran acontecimiento político, sino también como una historia marcada por personas, territorios, emociones y decisiones capaces de cambiar el rumbo de una corona.

Reconocimiento a los voluntarios del Compromiso

La programación incluirá también un acto especialmente emotivo: la entrega a los Voluntarios del Compromiso de Caspe de la réplica de la Placa al Mérito Turístico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, otorgada por el Gobierno de Aragón en reconocimiento a su labor de promoción turística de la comunidad.

Este acto tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caspe, y servirá para poner en valor el trabajo de todas las personas que, de forma altruista, hacen posible que la Conmemoración crezca cada año y mantenga vivo uno de los grandes legados históricos de la ciudad.

Nuevas farsas, propuestas turísticas y visitas teatralizadas

Junto al acto central, las farsas volverán a ocupar distintos espacios de la ciudad, manteniendo uno de los rasgos más característicos de la Conmemoración: el teatro popular, satírico y participativo protagonizado por vecinos y colectivos locales.

Las farsas permiten llevar la historia a la calle desde el humor, la crítica social y el lenguaje popular, convirtiendo plazas y barrios en pequeños escenarios donde el público se acerca a la vida cotidiana, las contradicciones y los dobles sentidos de la época. Este año son todas nuevas:

“De duplici sensu” — Plaza Heredia

“Pepinos y secretos” — Plaza San Indalecio

“Testamento a golpe de verbena” — Plaza San Roque

“Cabras y frailes” — Plaza Soberanía Nacional

La edición de 2026 refuerza su dimensión turística y patrimonial con una de las principales novedades del programa: la nueva visita guiada “Santa María la Mayor, testigo de la historia del Compromiso”.

Durante esta visita, el público podrá conocer la historia de Santa María la Mayor, su proceso de construcción y el papel fundamental que este espacio desempeñó durante los acontecimientos de 1412. La Colegiata ha sido testigo privilegiado de la historia de Caspe y sus muros siguen contando parte esencial del relato del Compromiso.

Recorrer Santa María la Mayor permitirá acercarse no solo a su valor artístico y patrimonial, sino también a lo que sucedió en su interior y en su entorno en uno de los momentos más decisivos de la historia de la Corona de Aragón.

A esta nueva propuesta se suman las visitas teatralizadas al Castillo del Compromiso, bajo el título “Dos juglares y un Compromiso”, una actividad que une patrimonio, teatro y divulgación histórica para acercar al visitante, de una forma amena y participativa, a los escenarios vinculados al Compromiso de Caspe.

Una programación para todos los públicos

Durante todo el fin de semana, Caspe ofrecerá una programación multidisciplinar con mercados como la XXV Muestra de Artesanía y Oficios en Vivo en el barrio del Plano con talleres de esparto y joyería o el campamento recreacionista en el que se podrán ver momentos del uso de arquería, esgrima histórica y escritura medieval.

La programación incluirá además pasacalles musicales, juglares, bufones, circo, cuentacuentos, actividades infantiles, tiro con arco, espectáculos itinerantes y propuestas familiares que convertirán la ciudad en un gran escenario al aire libre. Los correfocs, serán el espectáculo de música y fuego del viernes, y el sábado, tras el acto central, “Phyros: el dios del fuego” es el espectáculo nocturno previsto, protagonizado por aéreos, fuego y pirotecnia.

La gastronomía también tendrá un papel destacado con tabernas, tascas, mesones y bodegas medievales que son: Mesón del Fraile, Taberna del Carmen, Casa Bosque, Cueva de los Chamanes, Refugio Amarus y Tasca del Plano. Además el domingo tendrá lugar la XVII edición del Concurso de Cocina Sefardí, que volverá a celebrarse en el Barrio de La Muela.

Otro de los momentos más singulares será el tránsito de ganado por la Cañada Real, previsto para la mañana del domingo, una actividad que pone en valor el patrimonio vivo, las raíces ganaderas y la memoria del territorio.

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La XXIX Conmemoración del Compromiso de Caspe volverá a demostrar que la historia puede ser una experiencia viva, compartida y emocionante. Un proyecto colectivo que une rigor histórico, cultura, patrimonio, turismo y participación ciudadana para recordar el acontecimiento que en 1412 decidió el futuro de la Corona de Aragón.